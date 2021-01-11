赵壹晨

手机应用程序（App）随时弹出广告，用户点击“关闭”却直接跳转到广告页面；个性化广告推送泛滥，消费者需经过十几个步骤才能暂时将其关闭；虚假广告肆无忌惮，消费者不胜其烦……上海市消费者权益保护委员会日前发布的《App广告消费者权益保护评价报告（2020）》指出，58%的App含有广告，其中，69.7%的广告没有“关闭键”。在用户与手机如影随形的今天，手机应用中“关不掉的广告”成为一大弊病，不仅直接侵害消费者权益，也阻碍了互联网经济健康发展。

App广告与每个手机用户息息相关，一些看似不起眼的小问题有可能带来大麻烦。广告的精准推送无孔不入，由此可能产生个人信息泄漏风险。App中虚假广告的监管缺位也极易诱引消费者“花冤枉钱”——五花八门的网络贷款、一擦即净的护肤品、3秒聚热的保暖内衣……不少平台只顾发布不顾监管，最终后果全由消费者承担。

为何App广告的问题如此之多？这与互联网企业的盈利模式有关。“卖广告”是互联网企业实现“流量变现”的重要方式。数字经济时代，数据成为互联网企业争夺的重要资源，谁掌握了更多、更详细的用户数据，谁就有可能在市场竞争中获得更多优势。互联网企业可以根据用户聊天内容、使用习惯等数据构建详尽的用户画像，从而实现精准营销。也有头部企业走向“数据垄断”，凭借独家海量数据获得市场优势，带来不少市场竞争秩序、市场资源配置问题。

据悉，中国市场上可监测到的App已超350万款，且还在持续增加。为维护互联网经济良性发展，撕除互联网“牛皮癣”刻不容缓。近日，工信部制定发布了《App用户权益保护测评规范》10项标准和《App收集使用个人信息最小必要评估规范》8项系列标准，以规范App个人信息使用。国家网信办也发布《常见类型移动互联网应用程序（App）必要个人信息范围（征求意见稿）》，推进移动应用程序信息内容乱象专项整治，首批清理处置105款违法违规移动应用程序。监管部门出手，为整治App乱象打造硬核标准，切实保障用户权益。

互联网经济的繁荣，不应以牺牲消费者利益为代价。希望在日益完善的政策监管和日益提升的技术监管之下，互联网企业经营更加规范，从而推进中国互联网经济良性发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)