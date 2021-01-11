人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

撕除网上“牛皮癣”刻不容缓

赵壹晨
2021年01月11日07:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　手机应用程序（App）随时弹出广告，用户点击“关闭”却直接跳转到广告页面；个性化广告推送泛滥，消费者需经过十几个步骤才能暂时将其关闭；虚假广告肆无忌惮，消费者不胜其烦……上海市消费者权益保护委员会日前发布的《App广告消费者权益保护评价报告（2020）》指出，58%的App含有广告，其中，69.7%的广告没有“关闭键”。在用户与手机如影随形的今天，手机应用中“关不掉的广告”成为一大弊病，不仅直接侵害消费者权益，也阻碍了互联网经济健康发展。

　　App广告与每个手机用户息息相关，一些看似不起眼的小问题有可能带来大麻烦。广告的精准推送无孔不入，由此可能产生个人信息泄漏风险。App中虚假广告的监管缺位也极易诱引消费者“花冤枉钱”——五花八门的网络贷款、一擦即净的护肤品、3秒聚热的保暖内衣……不少平台只顾发布不顾监管，最终后果全由消费者承担。

　　为何App广告的问题如此之多？这与互联网企业的盈利模式有关。“卖广告”是互联网企业实现“流量变现”的重要方式。数字经济时代，数据成为互联网企业争夺的重要资源，谁掌握了更多、更详细的用户数据，谁就有可能在市场竞争中获得更多优势。互联网企业可以根据用户聊天内容、使用习惯等数据构建详尽的用户画像，从而实现精准营销。也有头部企业走向“数据垄断”，凭借独家海量数据获得市场优势，带来不少市场竞争秩序、市场资源配置问题。

　　据悉，中国市场上可监测到的App已超350万款，且还在持续增加。为维护互联网经济良性发展，撕除互联网“牛皮癣”刻不容缓。近日，工信部制定发布了《App用户权益保护测评规范》10项标准和《App收集使用个人信息最小必要评估规范》8项系列标准，以规范App个人信息使用。国家网信办也发布《常见类型移动互联网应用程序（App）必要个人信息范围（征求意见稿）》，推进移动应用程序信息内容乱象专项整治，首批清理处置105款违法违规移动应用程序。监管部门出手，为整治App乱象打造硬核标准，切实保障用户权益。

　　互联网经济的繁荣，不应以牺牲消费者利益为代价。希望在日益完善的政策监管和日益提升的技术监管之下，互联网企业经营更加规范，从而推进中国互联网经济良性发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费
　　人民网北京1月6日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国务院办公厅转发《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作。 《意见》指出，供水供电供气供暖等公用事业，是城镇经济运行和社会发展的重要保障，具有显著的基础性、先导性和自然垄断性，直接关系社会公众利益和人民群众生活质量。…
发改委：24项措施促进供水供电供气供暖行业高质量发展
　　人民网北京1月6日电（许维娜）近日，国务院办公厅转发了《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》的主要政策措施是什么？主要清理取消哪些不合理收费、什么环节的收费？如何确保《意见》落实？国家发展改革委相关负责人就社会各方面关心的问题进行了解读。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved