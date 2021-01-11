在实控人宣布拟召开临时股东大会罢免董事长两周后，拉夏贝尔董事长决定主动离开。

近日，拉夏贝尔发布公告称，董事会于1月4日收到公司董事长段学锋的辞职报告。段学锋因个人原因申请辞去第四届董事会董事长、法定代表人及董事会专门委员会相应职务。

段学锋是拉夏贝尔的“空降经理人”，去年5月份才被选举为公司董事长。在实控人欲罢免段学锋的信息出来后，外界普遍猜测，应是两位高层之间出现了裂痕。

1月上旬，《国际金融报》记者独家采访到了段学锋。针对辞职原因，他回复：“个人的选择，以公司利益为重，不想公司再有内耗。”

主动辞职

拉夏贝尔董事长离职一事的发展颇具戏剧性。

2020年12月21日，拉夏贝尔发布公告称，实控人邢加兴依据《公司法》、《公司章程》的规定自行召集和主持公司2021年第一次临时股东大会，此次会议将于2021年1月11日召开，欲审议关于提请罢免段学锋第四届董事会董事（长）职务的议案。

因段学锋由邢加兴一手提拔，故此事引发了多方关注。2020年4月份，邢加兴正式向公司提名段学锋为公司第四届董事会非独立董事候选人。同年5月，段学锋被进一步选举为拉夏贝尔董事长。

对于为何要罢免自己提名的董事，邢加兴给出了多方面原因。他认为，在任职期间，段学锋未能深入了解公司的业务营运及管理，以及在其任期内公司业绩出现大幅下降；未能根据其职责建立稳定的内部管理结构，亦未能确保本公司稳定经营；此外，段学锋还为其本身或其他人士经营与拉夏贝尔相同的业务。

“我劝他离开，但是他不想离开，所以才提出了罢免，就是这么简单。”邢加兴向记者表示。

此事还引发了监管层的关注。2020年12月22日，拉夏贝尔收到上海证券交易所监管二部《关于新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司股东自行召集股东大会有关事项的监管工作函》，被要求就邢加兴提请召开临时股东大会的具体情况和相关程序，公司是否严格按照《股票上市规则》相关规定履行信息披露义务，以及公司股东邢加兴与董事长段学锋是否存在其他协议或安排等多项问题进行回复。

彼时，交易所给出的时间是三个交易日，但拉夏贝尔已两次发布公告表示将延迟回复。

眼下，回复函公告未出，段学锋就选择了主动辞职。“段学锋先生确认与董事会并无意见分歧，且无任何其他事宜须提请公司股东关注。辞职生效后，段学锋先生将不再担任公司任何职务。”拉夏贝尔指出。据称，该辞职将在公司2021年第一次临时股东大会完成补选新任董事后生效。

1月6日上午，邢加兴在接受《国际金融报》记者采访时表示，这并非自己和段学锋进一步协商的结果。“可能是公司总裁和他进行的协商，他（应该也是）觉得自己被罢免不好，现在主动提出离职”。不过，邢加兴表示，其对具体沟通过程并不清楚。

老将接班？

此前服装行业多有传闻，段学锋入职拉夏贝尔肩负了诸多任务，包括对接外部资本。在其任职上市公司董事长后，去年7月8日，拉夏贝尔发布公告称，公司已完成变更注册地址、公司名称等事项的工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。

2020年，段学锋曾在接受《国际金融报》记者采访时称，拉夏贝尔作为时尚百强企业落户新疆，未来会得到政府端的各项政策支持。“我们未来要在新疆乌鲁木齐打造几个中心，包括纺织面料研发中心、展览中心、展示中心、展销中心等。”他说，拉夏贝尔还将依托中科院和公司现有的1300万会员，转型发展产品全周期跟踪的新零售模式，通过科技赋能、金融赋能，依托供应链金融，逐步做优新零售，实现由“人找货”转向“货找人”。

那么，在他离职后，这些构想是否还能落实？对此，段学锋1月6日向记者表示“不好评论”。他指出，就公司内部而言，“化解债务是共识”。

记者注意到，未来，拉夏贝尔的具体经营管理以及债务问题的解决或将交到老将张莹的手上。

2020年12月9日，拉夏贝尔发布公告称，章丹玲因个人原因辞去总裁职务，辞职后仍将担任公司董事及董事会专门委员会相应职务。此后，拉夏贝尔聘任张莹为总裁。

资料显示，张莹彼时任拉夏贝尔副总裁，分管经营条线品牌管理和品牌授权事业部总经理，2003年至今历任公司设计师、副品牌主管、品牌主管、品牌部总经理、事业部总经理。

此外，张莹还持有邢加兴的一致行动人——上海合夏投资有限公司2.51%的股权。

2020年12月24日，拉夏贝尔又发布公告称，上海合夏投资有限公司作为提案人，提请2021年第一次临时股东大会审议《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，其中董事候选人即为张莹。

根据拉夏贝尔1月5日晚间的公告，其已经取消关于提请罢免段学锋第四届董事会董事（长）职务的议案，但届时还将审议关于选举张莹为公司董事的议案。

“未来该事态如何发展还不好定论，或许后续拉夏贝尔的利益相关方还会继续博弈，一切继续观察。”今日上午，一名拉夏贝尔的资深投资者向《国际金融报》记者表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)