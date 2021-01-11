人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

浩通科技前后信披藏“玄机”

记者 邹煦晨
2021年01月11日07:54 | 来源：人民网－国际金融报　
小字号

　　如果你单看徐州浩通新材料科技股份有限公司（下称“浩通科技”）2021年1月披露的IPO上会稿，或许会觉得“平平无奇”。

　　但《国际金融报》记者结合浩通科技2016年6月报送的申报稿，却发现里面另有“玄机”。比如，浩通科技此前申报稿未披露对赌协议和代持，以及研发人员人数在一年内发生“腰斩”等。

　　如今，浩通科技将于2021年1月13日创业板IPO上会。

　　数据颠倒？

　　据了解，浩通科技主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。具体分为贵金属回收、贵金属为主的新材料、贸易三个业务板块。

　　2017年至2019年以及2020年上半年，浩通科技的营业收入分别为3.51亿元、5.44亿元、6.5亿元、4.37亿元，归母净利润分别为3198.75万元、4884.84万元、6760.09万元、4698.54万元。

　　从股权结构来看，浩通科技的实控人为夏军，其目前持有浩通科技52.87%的股份。

　　2016年6月，浩通科技报送了创业板申报稿，彼时的保荐机构为广发证券。但令人意想不到的是，浩通科技于2017年4月终止审核，结束了第一次IPO的征程。

　　证监会官网显示，浩通科技终止IPO审核的主要问题是，公司客户和供应商集中度较高，在职员工数量下滑，贸易型客户销售收入占比较高。

　　休整不到一年，浩通科技又与新的保荐机构民生证券签订上市辅导协议，并在2018年2月向江苏证监局备案。

　　不过，在此次IPO征程中，浩通科技的数据披露有些混乱。

　　比如，浩通科技2019年12月报送的申报稿显示，公司含贵金属废催化剂等二次资源处理2017年和2018年的实际处理量为2407.54吨和2333.13吨，产能利用率为80.25%和77.77%。

　　而在浩通科技2021年1月披露的上会稿中，公司含贵金属废催化剂等二次资源处理2017年和2018年的实际处理量变为2333.13吨和2407.54吨，产能利用率为77.77%和80.25%，两年的数据完全互换。其原因可能是浩通科技数据颠倒。

　　未披露对赌

　　相较第一次IPO，浩通科技在上会稿中坦白曾有对赌协议和代持的情况。

　　2014年5月12日，公司实控人夏军与徐高创投签署《股份转让协议》，夏军将其持有的公司500万股股份以2650万元价格转让给徐高创投。同月，徐高创投与浩通科技及夏军等人签订补充协议，约定徐高创投享有众多特殊权利，比如业绩承诺、优先认购权、反稀释权、清算权、股份赎回、经营决策权等。

　　业绩承诺方面，浩通科技及夏军等人承诺，浩通科技2014年和2015年净利润不低于3000万元和3450万元，若公司没有完成上述净利润的目标，徐高创投有权要求夏军等人赔偿。而股份赎回触发条件包括浩通科技直至2017年12月31日未能完成IPO等。

　　需要指出的是，浩通科技2014年和2015年净利润分别为2529.51万元和2630.72万元，均低于承诺业绩。为此，夏军后续与徐高创投签署了《业绩补偿协议》和《业绩补偿展期协议》，约定业绩补偿事项。

　　但是浩通科技2016年6月报送的申报稿对上述事项只字未提，且相关的对赌协议直至2020年3月23日才解除。

　　另外在解除协议前，徐高创投在2019年4月20日将200万股股份转让给夏军以及张辉、欧阳志坚（关于张辉和欧阳志坚，浩通科技在上会稿中描述不多，且未在公司任职）。

　　彼时转让，除了徐高创投的转让价格相较5年前溢价86.79%外，夏军还另行向徐高创投支付700万元作为徐高创投本次转让股权的补充转让对价。换句话来说，徐高创投仅卖出四成股份，不但收回当初全部的投资款，还赚了30万元。

　　除了对赌协议，浩通科技在2016年6月报送的申报稿中对代持问题也没有披露。

　　在2021年1月上会稿中，王静2019年8月20日前持有浩通科技205.7万股股份，占总股份的2.42%，是浩通科技第八大股东。但后来，王静于2019年8月20日将173.02万股股份转让给丁家亮和田勇，且价格明显低于同期转让价格。浩通科技在上会稿中披露，本次转让是股权代持的解除，因此股权款并未实际支付。

　　在浩通科技2016年6月报送的申报稿中，王静同样持有浩通科技205.7万股股份，占总股份的2.42%，却是公司的第六大股东。关于这位股东大部分股份为代持的情况，浩通科技却没有在申报稿中披露。

　　研发人数“腰斩”

　　值得一提的是，浩通科技在上会稿中表示，公司一贯重视技术开发和技术创新，把产品研发及技术创新作为提升核心竞争力的重要保证，不断加大技术开发和投入力度。2017年-2019年以及2020年上半年的期末，浩通科技研发人员数稳定，分别为17人、16人、17人、19人。

　　而这一时期外，浩通科技2015年和2016年的期末研发人员人数为26人和12人，不难看出，公司2016年研发人员人数出现“腰斩”现象，同比下降53.85%。“巧合”的是，因为刚好错开报告期，所以浩通科技没有一份申报稿完整的记录了这一次“腰斩”，更没有披露研发人员“腰斩”的原因。

　　2017年至2019年以及2020年上半年，浩通科技的研发费用率分别为1.88%、1.4%、2.46%、1.96%。而截至2021年1月6日，东方财富显示，创业板注册制企业2019年研发费用率中位数为3.92%，平均研发费用率为4.16%，均远高于浩通科技。

　　关于公司2016年的申报稿为何不披露对赌和代持，以及公司目前研发费用率较低是否会影响公司的竞争，如果增加研发投入是否会导致净利润下降较多等问题，记者向浩通科技发去采访提纲，但截至发稿尚未收到回复。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费
　　人民网北京1月6日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国务院办公厅转发《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作。 《意见》指出，供水供电供气供暖等公用事业，是城镇经济运行和社会发展的重要保障，具有显著的基础性、先导性和自然垄断性，直接关系社会公众利益和人民群众生活质量。…
发改委：24项措施促进供水供电供气供暖行业高质量发展
　　人民网北京1月6日电（许维娜）近日，国务院办公厅转发了《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》的主要政策措施是什么？主要清理取消哪些不合理收费、什么环节的收费？如何确保《意见》落实？国家发展改革委相关负责人就社会各方面关心的问题进行了解读。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved