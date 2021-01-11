记者 邹煦晨

如果你单看徐州浩通新材料科技股份有限公司（下称“浩通科技”）2021年1月披露的IPO上会稿，或许会觉得“平平无奇”。

但《国际金融报》记者结合浩通科技2016年6月报送的申报稿，却发现里面另有“玄机”。比如，浩通科技此前申报稿未披露对赌协议和代持，以及研发人员人数在一年内发生“腰斩”等。

如今，浩通科技将于2021年1月13日创业板IPO上会。

数据颠倒？

据了解，浩通科技主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。具体分为贵金属回收、贵金属为主的新材料、贸易三个业务板块。

2017年至2019年以及2020年上半年，浩通科技的营业收入分别为3.51亿元、5.44亿元、6.5亿元、4.37亿元，归母净利润分别为3198.75万元、4884.84万元、6760.09万元、4698.54万元。

从股权结构来看，浩通科技的实控人为夏军，其目前持有浩通科技52.87%的股份。

2016年6月，浩通科技报送了创业板申报稿，彼时的保荐机构为广发证券。但令人意想不到的是，浩通科技于2017年4月终止审核，结束了第一次IPO的征程。

证监会官网显示，浩通科技终止IPO审核的主要问题是，公司客户和供应商集中度较高，在职员工数量下滑，贸易型客户销售收入占比较高。

休整不到一年，浩通科技又与新的保荐机构民生证券签订上市辅导协议，并在2018年2月向江苏证监局备案。

不过，在此次IPO征程中，浩通科技的数据披露有些混乱。

比如，浩通科技2019年12月报送的申报稿显示，公司含贵金属废催化剂等二次资源处理2017年和2018年的实际处理量为2407.54吨和2333.13吨，产能利用率为80.25%和77.77%。

而在浩通科技2021年1月披露的上会稿中，公司含贵金属废催化剂等二次资源处理2017年和2018年的实际处理量变为2333.13吨和2407.54吨，产能利用率为77.77%和80.25%，两年的数据完全互换。其原因可能是浩通科技数据颠倒。

未披露对赌

相较第一次IPO，浩通科技在上会稿中坦白曾有对赌协议和代持的情况。

2014年5月12日，公司实控人夏军与徐高创投签署《股份转让协议》，夏军将其持有的公司500万股股份以2650万元价格转让给徐高创投。同月，徐高创投与浩通科技及夏军等人签订补充协议，约定徐高创投享有众多特殊权利，比如业绩承诺、优先认购权、反稀释权、清算权、股份赎回、经营决策权等。

业绩承诺方面，浩通科技及夏军等人承诺，浩通科技2014年和2015年净利润不低于3000万元和3450万元，若公司没有完成上述净利润的目标，徐高创投有权要求夏军等人赔偿。而股份赎回触发条件包括浩通科技直至2017年12月31日未能完成IPO等。

需要指出的是，浩通科技2014年和2015年净利润分别为2529.51万元和2630.72万元，均低于承诺业绩。为此，夏军后续与徐高创投签署了《业绩补偿协议》和《业绩补偿展期协议》，约定业绩补偿事项。

但是浩通科技2016年6月报送的申报稿对上述事项只字未提，且相关的对赌协议直至2020年3月23日才解除。

另外在解除协议前，徐高创投在2019年4月20日将200万股股份转让给夏军以及张辉、欧阳志坚（关于张辉和欧阳志坚，浩通科技在上会稿中描述不多，且未在公司任职）。

彼时转让，除了徐高创投的转让价格相较5年前溢价86.79%外，夏军还另行向徐高创投支付700万元作为徐高创投本次转让股权的补充转让对价。换句话来说，徐高创投仅卖出四成股份，不但收回当初全部的投资款，还赚了30万元。

除了对赌协议，浩通科技在2016年6月报送的申报稿中对代持问题也没有披露。

在2021年1月上会稿中，王静2019年8月20日前持有浩通科技205.7万股股份，占总股份的2.42%，是浩通科技第八大股东。但后来，王静于2019年8月20日将173.02万股股份转让给丁家亮和田勇，且价格明显低于同期转让价格。浩通科技在上会稿中披露，本次转让是股权代持的解除，因此股权款并未实际支付。

在浩通科技2016年6月报送的申报稿中，王静同样持有浩通科技205.7万股股份，占总股份的2.42%，却是公司的第六大股东。关于这位股东大部分股份为代持的情况，浩通科技却没有在申报稿中披露。

研发人数“腰斩”

值得一提的是，浩通科技在上会稿中表示，公司一贯重视技术开发和技术创新，把产品研发及技术创新作为提升核心竞争力的重要保证，不断加大技术开发和投入力度。2017年-2019年以及2020年上半年的期末，浩通科技研发人员数稳定，分别为17人、16人、17人、19人。

而这一时期外，浩通科技2015年和2016年的期末研发人员人数为26人和12人，不难看出，公司2016年研发人员人数出现“腰斩”现象，同比下降53.85%。“巧合”的是，因为刚好错开报告期，所以浩通科技没有一份申报稿完整的记录了这一次“腰斩”，更没有披露研发人员“腰斩”的原因。

2017年至2019年以及2020年上半年，浩通科技的研发费用率分别为1.88%、1.4%、2.46%、1.96%。而截至2021年1月6日，东方财富显示，创业板注册制企业2019年研发费用率中位数为3.92%，平均研发费用率为4.16%，均远高于浩通科技。

关于公司2016年的申报稿为何不披露对赌和代持，以及公司目前研发费用率较低是否会影响公司的竞争，如果增加研发投入是否会导致净利润下降较多等问题，记者向浩通科技发去采访提纲，但截至发稿尚未收到回复。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)