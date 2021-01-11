在日前召开的全国税务工作会议上，我国减税降费成绩单正式发布：2020年，为应对新冠肺炎疫情冲击，我国连续发布实施了7批28项减税降费措施，税务部门全力确保政策红利直达市场主体，全年新增减税降费超过2.5万亿元，为399万户纳税人办理延期缴纳税款292亿元。过去五年，我国累计减税降费超过7.6万亿元。

业内指出，2020年减税降费成效显著，有力服务“六稳”“六保”大局，支撑我国经济率先实现正增长。2021年，我国将持续推进减税降费政策，伴随制度性减税降费政策的持续实施、税收营商环境的进一步优化，叠加累积效应越来越明显，更深层次的减税红利可期。

“减税降费”成为近年来我国财税政策的核心关键词之一。数据显示，“十三五”期间，全国新增减税降费累计超过7.6万亿元，累计办理出口退税7.07万亿元，有效激发了市场主体活力，新办涉税市场主体5745万户，较“十二五”时期增长83%，为稳住就业和经济基本盘作出了积极贡献。

从全国各地情况看，减税降费政策有效帮助广大市场主体特别是中小微企业减轻负担，留住了青山。“1218万元出口退（免）税款及时到账，再加上2020年上半年阶段性减免社保费700万元，真金白银有效缓解资金压力，让我们优化产品结构、扩大内销市场更有底气。”万力轮胎股份有限公司企业财务部部长詹技术说。

盐津铺子食品公司财务人员李玲算了一笔账：2019年盐津铺子集团共享受各项税费减免3691万元，2020年共享受各项税费减免4988万元。“如此之大的税费优惠政策力度，让企业资金活力得到充分释放，智能升级进程加快、信心更足。”李玲说。据介绍，2020年前11月公司各项研发投入已超过3000万元。尽管2020年年初产品销售受到一定冲击，但从4月开始实现正增长，前三季度营业收入刷新了最佳年度成绩单。

这只是享受到减税红利的亿万市场主体的一个缩影。不少企业反映，2020年受到疫情冲击，减税降费“及时雨”帮助企业渡过难关，“真金白银”助力企业克服疫情影响、逆势前行以创新转型开辟新蓝海。

“减税降费作为逆周期调节政策，在我国经济社会发展中发挥了巨大作用，尤其是在去年疫情大考背景下，减税降费政策有效应对了经济下行压力。”国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红对《经济参考报》记者表示，2020年减税降费成效显著，主要体现在应对疫情冲击的背景下，及时出台支持实体经济发展、促进新动能成长以及服务中小企业的有关税费减免政策，减轻了企业的资金压力，保住了就业，有利于社会稳定及经济恢复。

李旭红指出，大力推进非接触式办税、个人所得税手机APP自动汇算、专用发票电子化改革等多项便民措施，解决了疫情期间纳税人的燃眉之急，提高了办税效能。运用现代化的税收治理理念和大数据分析，服务于宏观经济决策及地方经济建设，充分检验了我国在“十三五”期间现代征管改革的成效，为“十四五”时期在税收治理能力提升的基础上实现税收治理体系现代化奠定重要基础。

展望2021年，在“十四五”开局之年，减税降费政策将如何推进？中央经济工作会议明确，完善减税降费政策。（下转第二版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)