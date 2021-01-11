《经济参考报》记者1月8日从全国审计工作会议上获悉，2020年1月至11月，全国共审计6万多个单位，促进增收节支和挽回损失2200多亿元。

2020年，全国审计机关依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，较好发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。

开展政策跟踪审计，推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务。密切关注就业优先、减税降费、金融服务实体经济、清理拖欠民营企业中小企业账款、创新创业等重大政策措施的落实情况，推动清理收回、加快拨付或清偿欠款、退还税费等380多亿元，健全完善保就业、科技创新等方面制度80多项。组织开展中央财政2万亿元直达资金专项审计，促进资金分配更加科学合理、资金使用更加严格规范。

开展财政审计，推动提高资金绩效和落实过“紧日子”要求。组织实施预算执行和决算草案审计。开展18个省财政收支审计。针对审计指出的问题，各地区各部门已清理收回、加快拨付等1050多亿元，完善规章制度213项。

开展三大攻坚战相关审计，推动如期完成目标任务。完成对全国832个贫困县的审计全覆盖，共推动追回、盘活和发放资金770多亿元；向各级纪检监察、司法机关和主管部门移送问题线索及典型问题5900余件，督促追责问责1.23万人。全国共开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目3076个，涉及4611人；组织实施中央生态环保科目资金等专项审计，推动加快资金拨付使用和环保项目建设进度。审计18个省及所辖36个市县政府债务管理情况，推动严格规范举债行为，加快新增专项债券资金投入使用；审计37家地方金融机构资产质量情况，督促将不良贷款真实入账，并加快清收、处置。

开展重点民生资金和项目审计，推动兜牢民生底线。组织开展基本养老保险基金、医疗保险基金、保障性安居工程、住房公积金等重大民生资金和项目审计。针对审计指出的问题，有关部门和地区采取收回、清退、补发、拨付等方式，整改问题金额830多亿元，完善制度380多项。

开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行。全国共审计1.8万名领导干部，查出负有直接责任问题700多亿元。

据悉，对2019年度中央预算执行和其他财政收支审计指出的问题，截至2020年10月底，有关地区、部门和单位已整改问题金额2110多亿元，制定完善制度2350项，追责问责705人。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)