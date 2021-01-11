人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

审计署：2020年“经济体检”挽回损失2200多亿元

2021年01月11日08:04 | 来源：经济参考报
小字号

　　《经济参考报》记者1月8日从全国审计工作会议上获悉，2020年1月至11月，全国共审计6万多个单位，促进增收节支和挽回损失2200多亿元。

　　2020年，全国审计机关依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，较好发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。

　　开展政策跟踪审计，推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务。密切关注就业优先、减税降费、金融服务实体经济、清理拖欠民营企业中小企业账款、创新创业等重大政策措施的落实情况，推动清理收回、加快拨付或清偿欠款、退还税费等380多亿元，健全完善保就业、科技创新等方面制度80多项。组织开展中央财政2万亿元直达资金专项审计，促进资金分配更加科学合理、资金使用更加严格规范。

　　开展财政审计，推动提高资金绩效和落实过“紧日子”要求。组织实施预算执行和决算草案审计。开展18个省财政收支审计。针对审计指出的问题，各地区各部门已清理收回、加快拨付等1050多亿元，完善规章制度213项。

　　开展三大攻坚战相关审计，推动如期完成目标任务。完成对全国832个贫困县的审计全覆盖，共推动追回、盘活和发放资金770多亿元；向各级纪检监察、司法机关和主管部门移送问题线索及典型问题5900余件，督促追责问责1.23万人。全国共开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目3076个，涉及4611人；组织实施中央生态环保科目资金等专项审计，推动加快资金拨付使用和环保项目建设进度。审计18个省及所辖36个市县政府债务管理情况，推动严格规范举债行为，加快新增专项债券资金投入使用；审计37家地方金融机构资产质量情况，督促将不良贷款真实入账，并加快清收、处置。

　　开展重点民生资金和项目审计，推动兜牢民生底线。组织开展基本养老保险基金、医疗保险基金、保障性安居工程、住房公积金等重大民生资金和项目审计。针对审计指出的问题，有关部门和地区采取收回、清退、补发、拨付等方式，整改问题金额830多亿元，完善制度380多项。

　　开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行。全国共审计1.8万名领导干部，查出负有直接责任问题700多亿元。

　　据悉，对2019年度中央预算执行和其他财政收支审计指出的问题，截至2020年10月底，有关地区、部门和单位已整改问题金额2110多亿元，制定完善制度2350项，追责问责705人。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费
　　人民网北京1月6日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国务院办公厅转发《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作。 《意见》指出，供水供电供气供暖等公用事业，是城镇经济运行和社会发展的重要保障，具有显著的基础性、先导性和自然垄断性，直接关系社会公众利益和人民群众生活质量。…
发改委：24项措施促进供水供电供气供暖行业高质量发展
　　人民网北京1月6日电（许维娜）近日，国务院办公厅转发了《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》的主要政策措施是什么？主要清理取消哪些不合理收费、什么环节的收费？如何确保《意见》落实？国家发展改革委相关负责人就社会各方面关心的问题进行了解读。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved