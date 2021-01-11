2020年圣诞假期，澳大利亚第一大城市悉尼的节日氛围颇为寡淡。

节前一周左右，悉尼以北北部海滩地区出现本地新冠病毒肺炎病例并发展为聚集性感染，确诊人数持续出现，悉尼所在的新南威尔士州不得不再次收紧管控措施，其他各州也纷纷限制悉尼人进入。本指望圣诞假期大赚一笔的零售、餐饮和旅游等行业，等来的却是人流减少、订单取消。

疫情复燃，澳大利亚经济复苏再蒙阴影。

近年来，澳大利亚经济一直承受下行压力，疫情则成了终结经济持续增长的“最后一根稻草”。2020年一季度，澳大利亚国内生产总值下降0.3%，二季度下降7%，经济陷入近30年来首次技术性衰退。

为了缓解疫情带来的冲击，澳联邦政府连续推出三轮经济刺激计划和总额1300亿澳元（1澳元约合0.75美元）的工资补贴措施。澳联储年内三次降息，利率降至0.1%的历史新低。

在大力度的财政政策和货币政策扶持下，第三季度澳大利亚经济实现3.3%增长，为走出技术性衰退带来一线曙光。

然而，疫情的不确定性仍是影响经济复苏的重要因素之一。本次悉尼聚集性疫情再度引发了民众对经济复苏的担忧。

澳大利亚工业组织首席执行官Innes Willox在接受澳大利亚广播公司采访时表示，无论宏观还是微观经济层面，更多的“封锁”措施都是灾难性的。疫情和政府应对措施的不确定性会影响企业的商业信心和投资意愿。

澳大利亚经济复苏前路并非坦途，经济结构失调等问题同样棘手。作为重要的经济支撑，澳大利亚去年的贸易表现令人担忧。根据澳统计局最新数据，2020年11月商品贸易顺差降至不到20亿澳元，这是自2018年11月以来的首次，远低于10月的47亿澳元。

澳大利亚经济复苏存在诸多不平衡问题，不同行业、地区、公司规模及人群受疫情影响不同，恢复情况也不一样。此外，居高不下的失业率、大量流失的国际留学生、扶助政策取消后对人们收入和消费意愿的影响，均为澳大利亚需要克服的困难。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)