新年的首个交易周，A股市场分化格局愈发明显，“指数涨而个股跌”的局面频繁出现，行业龙头股带动了大盘涨幅，而市场流动性也向其集中，成交量明显高于中小市值股。

业内人士指出，短期而言，市场防御性情绪促使资金“抱团”业绩较为稳定的白马股。而长远来看，随着注册制改革深入推进，市场优胜劣汰的功能将进一步得到发挥，更多资金将流入各优质赛道的头部上市企业，而不具备长期价值创造的企业或将面临淘汰。

首周频现“指数涨而个股跌”

公开数据显示，上周五个交易日中，在沪指收涨的1月4日至7日，全市场下跌个股数量分别为1100家，2385家，2980家，3282家，最高下跌比例超过80%；而沪指收跌的1月8日，上涨个股数量达到2073家，上涨比例超过50%。

指数上涨、个股普跌之下，大市值公司的涨幅愈发显著。Choice数据显示，在上周涨幅超过15%的个股中，总市值在千亿元以上的共有25个，总市值在100亿元至1000亿元之间的有90个，而总市值在10亿元至100亿元的中小市值个股仅有45个，10亿元以下的个股则没有进入周涨幅超15%的榜单中。

行业龙头表现尤为突出。例如，粮油龙头金龙鱼周涨幅达33%，养殖龙头牧原股份周涨幅为25%，光伏龙头隆基股份周涨幅近20%。宁德时代、比亚迪、海康威视等行业龙头股周涨幅也超过15%。

与此同时，市场流动性也大都集中于龙头股。尽管前五个交易日两市成交额每日均突破万亿，但部分中小市值股票却处于“失血”状态，成交量低下。《经济参考报》记者根据Choice数据统计，市值在千亿级别以上的个股，平均周成交量为45235万股，平均周成交额达到128亿元；市值在100亿元至1000亿元内的个股，平均周成交量为16957万股，平均周成交额25亿元；市值在10亿元至100亿元内的个股，平均周成交量为5490万股，平均周成交额仅为4.5亿元；而市值在10亿元以下的个股，平均周成交量为2672万股，平均周成交额不足0.5亿元。

“当前市场情绪偏向保守，防御性情绪占主导，因此这一时期资金更多会选择一些业绩较为稳定的‘大白马’品种。”申万宏源首席市场专家桂浩明对《经济参考报》记者表示，这些行业有利于机构在开年打下较好的业绩基础，也因此成为资金“抱团”的重要选择。

注册制下市场优胜劣汰功能加强

长期来看，业内人士指出，随着注册制改革的推进和长期资金“话语权”的提升，更多资金将流入各优质赛道的头部上市企业。

以申万二级行业指数作为分类依据，从去年6月底至今，区间涨幅居于前三的行业分别为电源设备、汽车整车以及航空装备，前两者的区间涨幅超过了100%。在专家看来，这些行业的共同特点是赛道前景广阔，具有较强的成长性。

指数表现则是头部公司走强的另一个写照。Choice数据显示，从去年下半年至今，沪深300指数累计涨幅超过30%，而同期国证2000指数涨幅仅为4.7%，大盘股与小盘股走势“冰火两重天”可见一斑。

专家预计，在注册制改革推进下，市场“优胜劣汰”功能或进一步凸显。“注册制改革意味着更多企业将获得登陆资本市场的机会，但上市之后能否筹集到资金，选择权仍然由市场来决定，这在一定程度上会加剧市场的优胜劣汰。”桂浩明表示，目前已经出现了一批新上市公司，由于业绩表现未得市场认可，资金筹措也并不理想。

中国银河证券研究院分析师蔡芳媛也指出，质地优良的公司在市场化定价下有能力获得更高的估值和融资，这些公司一般处于优良赛道、自身具备较强的实力，在资金支持下有望获得更快速的成长；而对于竞争优势相比较不够强的小型企业而言，如果不具备自身核心竞争力和较高的护城河，则极易被市场抛弃。整体来看，随着注册制的推行，头部公司将愈发受到资金追捧，业绩差的公司市场出清逐渐加速。

另一方面，市场资金结构也在发生变化，机构资金的影响力进一步加强。国盛证券研报显示，从主导市场风格的增量资金构成看，2020年股市增量资金主要源自公私募。其中公募有约3.5万亿元增量资金，私募有约5100亿元增量资金，来自北向资金的增量资金近2100亿元。而据国君策略分析，在流动性拐点出现之前，赛道、竞争格局等仍是增量资金考虑的前提。伴随投资久期的放长，蓝筹龙头仍是首选。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)