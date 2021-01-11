外资和公募对A股影响力的变化

资料来源：Wind，安信证券研究中心 注：公募占比=（股票型基金资产净值+混合型基金资产净值×60%）/全A市值

2021年，A股市场有望迎来万亿长期资金“活水”。业内人士预计，公募基金将继续成为A股市场的重要资金来源并主导市场风格，而公募与外资也将共同助力强化市场的机构化趋势。

万亿资金增量成为多券商共识。中信证券预计，2021年A股净流入资金7000亿元，公募和外资是主要来源。私募和游资跟随市场趋势，预计也将呈现净流入态势。保险权益配置跟随保费稳定增长，预计带来资金净流入2000亿；北上资金仍会增配A股，预计净流入2000亿。

“2020年基金销量突破三万亿，创出历史新高，是上一轮高点2015年全年销量的2倍。”前海开源基金首席经济学家杨德龙预计，今年仍是基金发展大年，未来十年每年新基金发行可能都在两万亿左右，这将会给A股市场带来源源不断的增量资金。安信证券表示，更多中长期资金进入A股，也从侧面说明投资者对权益市场的态度在发生积极变化，长期投资、价值投资理念逐渐深化。

入市资金范围进一步拓宽。2020年12月30日，人力资源社会保障部印发《关于调整年金基金投资范围的通知》，提高了权益类资产投资比例上限。按现有年金市场规模测算，机构预测此举或将为资本市场带来3000亿增量资金。险资方面，银保监会此前出台《保险资产管理产品管理暂行办法》及其配套细则，统一保险资管产品有关规则，进一步丰富金融市场中长期投资工具，并将鼓励保险资管公司为优质上市公司提供更多长期资金。

外资近年来也持续加大A股配置。安信证券预计，2021年北上资金流入A股有望达到2000亿至2800亿。花旗集团中国区首席经济学家刘利刚表示，中长期来看，伴随着投资更加便利化，海外机构投资人将不断加大配置中国人民币资产。值得注意的是，外资配置A股渠道之一的QFII/RQFII也将迎来新发展。目前沪深市场QFII、RQFII登记结算制度改革相关业务已正式上线，国泰君安、中信证券、华泰证券、中金公司等券商机构已为QFII客户成功开立A股市场首批信用账户，并完成了QFII客户在A股主板、科创板和创业板的首次融资融券交易。“开放融资融券业务，完善外资做多做空机制，进一步与国际市场接轨，无疑会加强海外机构进入市场的吸引力，从而带来大量‘活水’资金，加速外资配置A股资产进程。”粤开证券分析师陈梦洁指出。

“亚洲资产，尤其是中国资产，具备在2021年跑赢全球市场的基础。”摩根资产管理指出。野村东方国际证券研究部主管高挺也对新一年A股持偏乐观看法，预计今年可能是外资流入大年。摩根士丹利同样对A股给出“超配”评级，继续持乐观立场。

资产配置方面，去年北向资金加大了对电新、医药、基础化工、机械、食品饮料的配置比例，其中医药和电新板块最受外资青睐。QFII/RQFII偏好则有所差异，主要增加了信息技术、医疗保健行业的配置，较大幅度降低了可选消费行业的配置。进入2021年，机构预计外资仍偏好医药、食品饮料、机械、化工、电子等行业龙头。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)