陶凤 常蕾

北京商报讯（记者 陶凤 常蕾）我国有上亿户市场主体，“十四五”开局之年，健全完善适应成熟市场的监管规则意义重大。如何构建统一开放、竞争有序的全国大市场？如何保障食品药品安全、提升产品和服务质量？1月9日，据新华社消息，国家市场监督管理总局局长张工就上述问题进行了介绍。

无论是国内大循环还是国际国内双循环，都离不开统一开放、竞争有序的市场体系。在谈到新一年的工作重点时，张工表示：“市场监管部门将推动反垄断法加快修订，加快出台平台经济领域反垄断指南、网络交易监督管理办法，完善平台企业垄断认定、消费者权益保护等方面的规则。”

日前，市场监管总局对阿里巴巴投资有限公司收购银泰商业（集团）有限公司股权、阅文集团收购新丽传媒控股有限公司股权、深圳市丰巢网络技术有限公司收购中邮智递科技有限公司股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案进行了调查，并于2020年12月14日依据《反垄断法》对上述三家公司分别处以50万元人民币罚款的行政处罚。

彼时，市场监管总局就表示，将积极推动《反垄断法》修订工作。同时，总局正在制定《关于平台经济领域的反垄断指南》，已经完成公开征求社会公众意见，正在根据征求意见情况进行修订。

根据《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》对“平台经济”的解释，只要与线上经济有关的互联网平台都将在监管范围之内。平台经济迅速发展，对于反垄断也提出了新的需求。

盘古智库高级研究员江瀚认为，对于平台企业的反垄断与传统企业有很大不同，一般情况下，平台企业的一些行为在实际操作中存在着难以约束的特征，因此如果套用传统的反垄断法对企业进行拆分，反而会破坏企业的发展。因此建议有针对性地进行窗口指导，引导企业进行有条理的市场规划和向公平竞争的方向发展。

张工表示，2020年，市场监管总局密切关注市场发展新情况新问题，不断加大反垄断和反不正当竞争执法力度。下一步，国家市场监管总局将继续密切关注市场出现的新趋势新问题，配合其他行业监管部门共同防范部分企业凭借数据、技术、资本优势造成竞争失序风险；依法加大监管执法力度，同时通过完善市场准入制度，强化公平竞争审查，主动加强行业协同监管，促进产业政策和竞争政策协调。

反垄断的目的在于优化营商环境。“十三五”时期，我国营商环境得到大幅度改善，仅企业平均开办时间一项，就从平均30多天压缩到4天以内。“十四五”时期，进一步优化营商环境，市场监管部门将采取哪些实招？

张工指出，“十四五”时期，商事制度改革将从解决市场主体“准入难”进入解决“准营难”的攻关期。推进以“两张清单”“四类方式”为主要内容的商事制度改革，将为市场主体提供更加公正、透明、规范、便捷、可预期的营商环境。

具体来看，将已在18个自贸试验区成功试点的涉企经营许可事项清单形成全国版清单，在全国统一复制推广；在自贸试验区进行更大力度的改革探索，形成新的“自贸实验区版”清单；对纳入清单管理的经营许可事项，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺和优化审批服务这四种方式分类推进改革，推动实现涉企经营许可事项“清单之外无审批”“四类方式全覆盖”。

此外，在全面实现全国各地“一网通办”的基础上，加大推进“跨省通办”的力度，提高企业开办标准化规范化水平，大力推广电子证照跨层级、跨领域、多场景应用，不断提高企业开办便利化水平。

保障食品药品安全、提升产品和服务质量是老百姓非常关心的问题。针对这些人民群众最直接最现实的利益问题，市场监管部门将采取哪些新举措？

“保证好14亿人一日三餐的健康安全和用药的有效安全。”张工说，要以最强烈的责任感、最严格的监管措施，不断提高安全标线，坚决守住安全底线。“十四五”时期，将聚焦食品药品生产、流通、经营领域，重点强化专项监管、企业信用监管和智慧监管，从群众身边的小事做起，打好食药安全监管的组合拳。

市场监管总局统计显示，我国产品和服务质量不断提高，其中制造业产品质量合格率达到93.86%，重点服务行业和公共服务质量满意度稳定在“比较满意”区间。

张工介绍称，“十四五”时期，在深入实施质量提升行动过程中，既要注重围绕重点领域、重点产品、重点行业、重点工程，加强全面质量管理，也要关注百姓身边日常消费品和生活服务质量的提升。“质量既是产出来的，也是管出来的，同时也是市场竞争出来的。”张工说，质量整体水平的提升，既需要各类市场主体作为供给方，绵绵用力、见优思齐，也需要全社会、各行各业和广大消费者作为需求方共同监督、择优弃劣，更需要政府加强监管、积极引导。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)