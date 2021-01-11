据新华社电 国际货币基金组织（IMF）1月8日表示，2020年中国采取了有效防控疫情措施，并迅速出台了宏观经济和金融政策支持，经济持续复苏，同时结构性改革持续取得进展。

IMF是在结束对中国的第四条款磋商后发表这一声明的。第四条款磋商是IMF每年对成员国经济表现和宏观政策的例行判断与评估。

声明说，中国的宏观经济和金融政策为经济复苏提供了支撑。中国推出了金融纾困和财政支持措施，以保护受影响最严重的企业，同时维护了金融稳定。中国在结构性改革方面持续取得进展，结构性改革将是提升潜在增长，减少外部失衡，建立更具韧性、更为绿色和更加包容经济的关键。

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