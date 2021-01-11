栗翘楚

2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。

过去一年，中国克服疫情影响，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。“十三五”圆满收官，“十四五”全面擘画。新发展格局加快构建，高质量发展深入实施。我国在世界主要经济体中率先实现正增长，预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶。

与此同时，中国经济的强大韧性也在2020年展现得尤为明显，注解着中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势。

这份韧性背后的信心和底气，源于长期以来我国积累的雄厚物质基础、丰富人力资源、完整产业体系、强大科技实力。同时，中国经济的韧性更彰显出在重大历史关头，重大考验面前，党中央的判断力、决策力、行动力具有决定性作用和我国坚持集中力量办大事的制度优势。

转正

中国经济韧性的最好诠释

中国经济的强大韧性体现在相继转正的一系列经济指标上：

2020年4月，规模以上工业增加值和出口增速转正；

2020年5月，服务业生产指数和工业利润增速转正；

2020年6月，外贸进出口增速和财政收入增速转正……

2020年7月16日上午10时整，“转正”二字在网上刷屏，这条消息令人振奋：在一季度回落6.8%的基础上，二季度中国经济增速大幅提升10个百分点，同比增长3.2%。

2020年10月19日，中国宣布前三季度经济增速转正，在全球主要经济体中率先复苏。

2020年二季度，投资率先转负为正，同比增长4.8%；11月份进出口累计增速已连续第三个月保持正增长；三季度，社会消费品零售总额增速年内首次转正。从“三驾马车”走势来看，中国经济正在走出一条上扬曲线。

“11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保障也得到加强。”2020年12月15日，在国新办发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示。

国家统计局数据显示，2020年1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额50124亿元，同比增长0.7%，增速年内首次由负转正；1-10月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长0.3%，增速年内首次由负转正……

“从生产来看，生产的恢复面在扩展，平衡性在改善；从需求来看，需求的回暖态势在巩固，而且内生性的增长在持续提升。从投资来看，市场投资的活力在增强。随着经济逐步恢复常态运行，相信全年保持一个较好的增长水平是值得期待的。”付凌晖说。

创新

中国经济韧性的重要支撑

中国经济的强大韧性还体现在高质量发展“成色”上。

2020年11月27日，中国自主三代核电“华龙一号” 全球首堆并网成功；

2020年12月4日，“九章”使我国实现“量子计算优越性”；

2020年12月17日，“嫦娥五号”首次实现我国地外天体采样返回……

创新，成为2020年中国经济高质量发展的关键词，这背后是中国坚定不移贯彻新发展理念，推动高质量发展的信心。

不久前发布的“十四五”规划和2035年远景目标《建议》中，坚持创新驱动发展被放在12项重大任务之首，“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”被写入规划建议。

创新还体现在新业态、新模式上。

这一年，无人配送、在线消费等新兴产业展现出强大潜力。“宅经济”的走热，折射出我国消费市场的强大韧性。业内人士指出，新的经济业态和新动能不断涌现，加速了企业的转型过程，中国经济仍然有足够的韧性，在高质量发展的道路上阔步前行。

越是困难时候，越要扩大开放。2020年，中国对外开放再启新征程，为我国经济高质量发展注入新动力。

累计与138个国家和31个国际组织签署202份共建“一带一路”合作文件，设立21个自由贸易试验区，成功举办三届中国国际进口博览会，积极推动并签署《区域全面经济伙伴关系协定》……

制度

中国经济韧性的根本保障

中国经济的强大韧性更体现在党的坚强领导和坚持集中力量办大事的制度优势。

2020年11月23日，贵州省宣布剩余的9个贫困县退出贫困县序列，至此，我国832个贫困县全部脱贫摘帽；

2020年12月12日，太原至郑州高铁全线通车，山西高铁通车里程突破1000公里；

2020年12月15日，国家统计局发布数据显示，1—11月份，全国城镇新增就业1099万人，完成全年目标任务的122.1%……

2020年4月17日，中共中央政治局召开会议，在“六稳”基础上，首次提出“六保”。优先稳就业保民生，纾困惠企举措保住市场主体，守住“米袋子”、守好“菜篮子”，畅通外贸产业链、供应链……一系列举措直达基层，立竿见影。

从“六稳”到“六保”，为民造福的民生主线贯穿经济工作部署中。

增加1万亿元财政赤字，发行1万亿元抗疫特别国债，全年新增减税降费2.5万亿元……2020年政府报告中的目标正在逐一实现，一揽子对冲政策周密齐全，力度空前。

2020年10月26日至29日，中共十九届五中全会在京举行，会议对“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”进行专门部署。

会议指出，要坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，全面促进消费，拓展投资空间。

2020年12月16日至18日，中央经济工作会议在京举行。会议认真总结2020年经济工作，深入分析当前经济形势，全面部署2021年经济工作，为“十四五”开局之年作出重要部署。

强化国家战略科技力量；增强产业链供应链自主可控能力；坚持扩大内需这个战略基点；强化反垄断和防止资本无序扩张……

2020年，在重大突发公共卫生事件面前，中国治理体系和治理能力经受住了“压力测试”，党的政治优势、组织优势、群众优势不断转化为强大治理效能，中国特色社会主义制度能集中力量办大事的优势充分体现。

2020年，我国新增城市轨道交通线路39条，新增运营里程1240.3公里，较2019年增长20.1％；2020年我国快递业务量完成830亿件，同比增长30.8%；2020年，中欧班列累计开行1.24万列、运送113.5万标箱，分别同比增长50%、56%……

投资加快，消费回暖，进出口稳步增长……成绩的背后，正是中国经济强大的抗风险能力与顽强韧性。

(责编：栗翘楚、刘阳)