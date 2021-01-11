白舒婕

■本报记者 白舒婕

在新冠肺炎疫情肆虐导致全球化遭遇逆风之时，中国扩大开放却成果丰硕，多个多双边投资贸易协定接连落地：2020年年末斩获区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中欧投资协定；2021年第一天，中国与非洲国家签署的第一个自贸协定《中华人民共和国政府和毛里求斯共和国政府自由贸易协定》生效实施。

商务部部长王文涛近期在谈2021年商务工作发力点时指出，实施自由贸易区提升战略，构建面向全球的高标准自由贸易区网络，是“十四五”规划建议提出的内容，也是推动高水平开放的重要举措。

在此背景下再看上述三份高水平投资贸易协定，必将有利于推动双向贸易投资迈向“深耕细作”新阶段，将为2021年中国对外经贸合作见到新气象打下良好基础。

三份协定蕴藏巨大商机

虽然这三份投资贸易协定涵盖的区域和国家不同，但它们都有共同特点，即实现了高水平对外开放。

RCEP的签署标志着世界上最大自贸区诞生，是一个现代、全面、高质量、互惠的大型区域自贸协定。中欧投资协定谈判达成的是一份平衡、高水平、互利共赢的投资协定。中毛自贸协定也达到全面、互惠、高水平的目标，协定涵盖了货物贸易、服务贸易、投资、经济合作等广泛内容。

商务部研究院副研究员王是业在接受国际商报记者采访时表示，这三份投资贸易协定一方面进一步放宽了跨境投资的行业准入限制，为中资企业海外投资创造了更多机遇，特别是在服务贸易领域准入的扩大，将为中国金融、建筑、通信、文旅、医疗等服务业企业拓展海外市场开辟了更大的空间。例如，中毛自贸协定的签署将向中国企业完全开放毛里求斯中医服务市场，这对扩大中医国际影响力具有重要意义。

另一方面，对跨境投资的保护范围进一步扩大，保护力度进一步加大，完善了投资争端预防机制、投资者投诉机制和争端解决机制，境外中资企业的合法权益将获得更加充分的保障，进一步提升中国企业在缔约国家（地区）开展投资的信心。

“这三份投资贸易协定的达成将发挥巨大的‘乘数效应’，直接撬动中国企业对广泛地理空间的贸易投资活动。”王是业进一步分析，中欧投资协定、RCEP等区域性经贸协定通过一份协定带动中国对一体化区域的经贸合作活动；中毛自贸协定将与非洲大陆自由贸易区叠加作用，使毛里求斯成为中国企业进入非洲市场的重要节点和门户。

构建高标准自贸区网络

目前，中国已与26个国家和地区签署19个自贸协定，与自贸伙伴贸易额占比达35%。

王文涛表示，未来，商务部将推动RCEP早日生效实施，加快推进中日韩自贸协定谈判，推动与海合会、以色列、挪威等自贸谈判进程，积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。“要通过实施好自贸协定拉紧中国与相关国家地区利益纽带，提升多双边经贸关系水平。”

中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东对国际商报记者表示，“十四五”时期，要用足用好多双边自贸协定，推动进出口商品结构升级，培育跨境电商等贸易新业态新模式，探索以数字贸易为代表的新兴贸易体系。

王是业称，当前，中国正致力于全面推进改革开放，通过高水平对外开放促进国内改革，通过改革增强开放能力。这意味着要适度提高定位，积极对接国际高标准规则，争取商签高水平的自贸协定，从而实现高水平的对外开放。

业内人士认为，构建面向全球的高标准自贸区网络，一是优化自贸区布局，同更多国家和地区开展自贸协定谈判；二是提升自贸协定水平，不断提高货物贸易自由化便利化水平，推进高标准服务投资负面清单谈判，积极参与新议题谈判；三是用好自贸协定成果，做好自贸协定推广与实施，进一步提高自贸协定利用率，帮助企业用足用好相关优惠政策。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)