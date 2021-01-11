刘春燕

日本首相菅义伟7日宣布，东京都及周边的神奈川县、埼玉县和千叶县从1月8日起实行紧急状态。日本媒体和专家多认为，此举或令正在缓慢复苏的日本经济出现“二次探底”。

此次紧急状态暂定持续1个月，将采取的主要措施包括：要求民众在此期间20时以后尽量避免外出；餐厅20时结束营业；举办大型活动时入场人数不超过场地额定人数一半，并设定了5000人的上限；新年期间叫停的旅游促销活动继续停办；呼吁企业尽量让员工在家办公等。

此次紧急状态的措施重点针对被认为加剧新冠疫情扩散的餐饮业。日本餐饮业发达，夜晚是一天之中的营业高峰，最繁忙的时段通常在20时以后。20时停止营业的要求令餐饮业场所的营业时间大大缩短，不少店家将出现收不抵支的状态。目前，已有店家表示紧急状态期间将停止营业。三越伊势丹、西武崇光等百货集团表示，为响应政府号召，旗下部分店铺将于19时关门。

日本广播协会新闻网站刊文说，根据多家民间智库发布的数据估算，本次日本实施紧急状态，势必使当地民众减少不必要外出，加上餐饮业营业时间缩短，个人消费将大幅下滑，或拖累2021年日本经济下滑0.3%至0.88%。

第一生命经济研究所经济学家永滨利广预计，叫停旅游业促销活动、缩短餐饮业营业时间等措施，或令2021年日本经济下滑0.5%。据估算，这一经济损失将导致增加14.7万失业者，对原本就缺乏复苏动力的日本经济来说可谓沉重打击。

野村证券、野村综合研究所、大和综合研究所均认为，2021年第一季度日本经济很有可能陷入负增长。三菱日联研究与咨询公司研究员小林真一郎表示，如果紧急状态令经营者对经济复苏的期待落空，很有可能出现企业业务萎缩、倒闭、辞退员工等各种情形，这将导致日本第一季度经济大幅下滑。

自2019年第四季度开始，内需低迷就成为日本经济疲软的主要拖累因素。2020年日本第三季度个人消费虽大幅回升5.1%，但相比当年第二季度8.1%的巨大降幅，恢复力度明显不足。在内需的另一大支柱--设备投资方面，由于业绩恶化、经济前景不明朗，企业投资意欲持续低迷，设备投资持续下滑。

2020年12月，日本政府发表经济预测说，2021财年（2021年4月至2022年3月）日本实际国内生产总值有望增长4%。不少经济学家认为，就目前形势来看，新冠疫情在日本的扩散持续加剧，新增感染人数不断创新高，疫苗注射的开始与普及时间尚不明确，在此背景下，日本政府的经济预期过于乐观。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)