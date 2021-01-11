去年12月底开始，北京餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；全市建成区外卖服务禁止使用不可降解塑料袋；建成区、景区景点堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具，鼓励餐饮堂食服务采用可清洗消毒、重复使用的餐具……被业内称作力度最强限塑令的“京十条”已经落地，但记者发现，在头部企业率先取消一次性塑料吸管后，仍有不少餐厅对此默不作声。“口感不佳”“成本太高”是部分企业不能及时更换的最大阻力。推行“禁管令”需要加强监管，也需要全行业共同参与，通过规模化生产破解成本难题。

●多家大连锁店告别塑料管

昨天下午3点，右安门附近一家麦当劳餐厅里有不少顾客正在用餐，店内取餐柜台上的吸管自取盒已经不见踪影。“现在已经停用塑料吸管，全部更换为直饮杯盖。”店内工作人员说。去年6月30日起北京等地的麦当劳餐厅就已停用塑料吸管，现在连饮料打包袋都换成了可降解的，堂食一次性餐具则更新成了木制刀叉勺。

西南二环一家必胜客餐厅里，吸管也被停用了。“现在店里不再提供塑料吸管，如果您点了珍珠奶茶或其他有固态原料的饮品，我们会提供长柄小勺。”工作人员说。

随着限塑令的推行，不少消费者已经主动减少塑料吸管的使用。记者注意到，在星巴克、Costa咖啡、麦当劳、喜茶等餐厅和饮品店里，大部分消费者选择要一杯热饮，但索要吸管的顾客并不多。

但目前还是有部分餐饮门店尚未完成一次性塑料吸管的更换。角门附近一家德克士餐厅取餐柜台的吸管筒的吸管都有单独包装，店员表示“这就是普通的塑料吸管，您需要的话可以自取。”

三里屯一家奶茶店里，同时提供纸质包装的可降解塑料吸管和塑料包装的普通一次性塑料吸管。店员称一次性吸管是库存，“最近正在陆续更换”。

●少数食客嫌纸管“体验差”

会变软、口感差、不回弹、戳不破饮料塑封膜……不少企业开始使用纸吸管，改变初期，不可避免地收到一些“吐槽”。在喜茶门店中，面对“口感略有影响”的纸吸管提示，好几名消费者犹豫再三，将伸向纸吸管的手又收了回去。

崇文门附近一家星巴克餐厅的取餐柜台内，贴出了告示，称“门店不主动提供一次性餐具”。“纸吸管泡在水里可能会局部软化，但我们已经用了一年多了，顾客反馈还可以。”当记者索要吸管时，店里工作人员解释说。

记者注意到，喜茶外卖也在“纸吸管”选项中标注出“口感略有影响”提示。“我们正在对纸吸管进行改良，以满足消费者的需求。”喜茶相关负责人表示。

除了纸质吸管，还有一种材料缩写为CPLA的聚乳酸可降解吸管也出现在餐饮门店中。但国内一家专业生产纸塑包装容器的企业市场部负责人介绍，CPLA吸管主要原料产能低，无法满足庞大的市场需求，并且只适用于45℃以下的饮品。

●新吸管提产能降成本是关键

目前行业内常见的塑料吸管替代品为纸吸管、CPLA聚乳酸可降解吸管、PLA吸管和直饮杯盖。对于大量小型门店而言，除了消费者体验之外，替代品高昂的成本也是更换塑料吸管的阻力之一。

记者了解到，目前市面上一根塑料吸管售价为0.03元至0.05元，而纸吸管的成本比塑料吸管高3至6倍。随着“史上最严限塑令”实施，许多生产纸吸管和PLA吸管的工厂已经满负荷生产，价格也水涨船高，一些业内知名度较高的加工厂甚至出现一货难求的局面。

另外，虽然以植物淀粉和塑料混合制成的PLA吸管也成为市面上餐饮企业比较常见的选择。不过由于其材质容易发脆不好存储，也增加了企业的损耗。

有业内人士认为，在产能和技术的制约下，传统一次性塑料的大规模替代还面临诸多考验，除了靠原料生产企业利用规模优势摊薄成本外，还要寄望于相关技术投入来研发更具性价比的替代品，以及更详细的政策指引。“如果政策能通过干预上游行业提高传统一次性塑料的销售价格、增加税率，市场自然会去选择其他代替产品。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)