春节快递提前停运？多家快递回应
2021年01月11日09:40 | 来源：央视网
小字号
每年临近春节，都有所谓“全国快递停运时间表”在网络流传。近日又有传言称，快递服务因部分区域疫情原因受影响，甚至影响春节快递服务。快递企业表示，春节不停运。
圆通快递的官网显示，2021年春节期间，圆通将时效保障服务范围扩大到全国209个城市，全国省会城市全覆盖。
申通快递在官网发布了2021“过年不打烊”公告。据公告，申通在2月4日至2月19日期间，将持续提供寄递服务。2月11日(大年三十)、12日(正月初一)的服务时间会酌情调整。
韵达快递在官网发布公告称， 从2月4日至2月19日，继续为广大客户提供寄递服务。
顺丰在春节不停运，但不是全部网点上班，到时会安排部分网点进行值班。
中通、百世、德邦等多家公司在春节期间均不停运。
此外为落实疫情防控要求，河北省部分地区邮政快递业务的揽收与运递服务受到了一定影响。根据河北省石家庄邮政管理局的数据统计，截止到7日上午9点，石家庄正常营业的快递网点有214个，已参加核酸检测合格在岗的快递小哥有1100多人。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 五部门：清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费
- 人民网北京1月6日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国务院办公厅转发《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作。 《意见》指出，供水供电供气供暖等公用事业，是城镇经济运行和社会发展的重要保障，具有显著的基础性、先导性和自然垄断性，直接关系社会公众利益和人民群众生活质量。…
相关新闻
- 评论
- 关注