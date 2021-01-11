每年临近春节，都有所谓“全国快递停运时间表”在网络流传。近日又有传言称，快递服务因部分区域疫情原因受影响，甚至影响春节快递服务。快递企业表示，春节不停运。

圆通快递的官网显示，2021年春节期间，圆通将时效保障服务范围扩大到全国209个城市，全国省会城市全覆盖。

申通快递在官网发布了2021“过年不打烊”公告。据公告，申通在2月4日至2月19日期间，将持续提供寄递服务。2月11日(大年三十)、12日(正月初一)的服务时间会酌情调整。

韵达快递在官网发布公告称， 从2月4日至2月19日，继续为广大客户提供寄递服务。

顺丰在春节不停运，但不是全部网点上班，到时会安排部分网点进行值班。

中通、百世、德邦等多家公司在春节期间均不停运。

此外为落实疫情防控要求，河北省部分地区邮政快递业务的揽收与运递服务受到了一定影响。根据河北省石家庄邮政管理局的数据统计，截止到7日上午9点，石家庄正常营业的快递网点有214个，已参加核酸检测合格在岗的快递小哥有1100多人。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)