人民网北京1月11日电 （杨曦）国家统计局今天发布的数据显示，2020年12月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%，环比上涨0.7%。2020年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.5%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，12月份，各地区各部门巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，居民消费需求持续增长，同时受特殊天气以及成本上升影响，CPI由降转涨。

从同比看，CPI由上月下降0.5%转为上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.2%；食品价格上涨1.2%，非食品价格持平；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.3%。

从环比看，CPI由上月下降0.6%转为上涨0.7%。其中，城市上涨0.7%，农村上涨0.9%；食品价格上涨2.8%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨1.2%，服务价格持平。

各类商品及服务价格同比变动情况

12月份，食品烟酒类价格同比上涨1.4%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.44个百分点。食品中，鲜菜价格上涨6.5%，影响CPI上涨约0.17个百分点；鲜果价格上涨6.5%，影响CPI上涨约0.11个百分点；水产品价格上涨1.7%，影响CPI上涨约0.03个百分点；畜肉类价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.04个百分点，其中猪肉价格下降1.3%，影响CPI下降约0.06个百分点；蛋类价格下降10.8%，影响CPI下降约0.07个百分点。

其他七大类价格三涨一平三降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨2.2%、1.3%和0.9%；生活用品及服务价格持平；交通和通信、居住、衣着价格分别下降3.1%、0.6%和0.1%。

各类商品及服务价格环比变动情况

12月份，食品烟酒类价格环比上涨2.0%，影响CPI上涨约0.63个百分点。食品中，鲜菜价格上涨8.5%，影响CPI上涨约0.22个百分点；畜肉类价格上涨4.3%，影响CPI上涨约0.29个百分点，其中猪肉价格上涨6.5%，影响CPI上涨约0.28个百分点；鲜果价格上涨3.5%，影响CPI上涨约0.06个百分点；蛋类价格上涨2.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点；水产品价格上涨0.8%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

其他七大类价格环比三涨两平两降。其中，交通和通信、居住、生活用品及服务价格分别上涨0.9%、0.1%和0.1%；衣着、医疗保健价格均持平；其他用品和服务、教育文化和娱乐价格分别下降0.4%和0.1%。

(责编：杨曦、刘阳)