人民网北京1月11日电 （杨曦）国家统计局今天发布的数据显示，2020年12月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降0.4%，环比上涨1.1%；工业生产者购进价格同比持平，环比上涨1.5%。

2020年全年，工业生产者出厂价格比上年下降1.8%，工业生产者购进价格下降2.3%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，12月份，国内需求稳定恢复，加之部分国际大宗商品价格持续攀升，带动工业品价格继续上行。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降0.5%，降幅比上月收窄1.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.33个百分点。其中，采掘工业价格下降0.4%，原材料工业价格下降1.6%，加工工业价格持平。生活资料价格下降0.4%，降幅比上月收窄0.4个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.11个百分点。其中，食品价格上涨0.9%，衣着和耐用消费品价格均下降1.8%，一般日用品价格下降0.4%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨7.5%，黑色金属材料类价格上涨6.1%；燃料动力类价格下降6.6%，化工原料类价格下降1.8%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨1.4%，涨幅比上月扩大0.7个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约1.05个百分点。其中，采掘工业价格上涨3.3%，原材料工业价格上涨2.6%，加工工业价格上涨0.8%。生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.04个百分点。其中，食品价格上涨0.5%，衣着价格下降0.2%，一般日用品价格持平，耐用消费品价格下降0.3%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨3.3%，黑色金属材料类价格上涨2.6%，燃料动力类价格上涨2.2%，化工原料类价格上涨2.1%。

(责编：杨曦、刘阳)