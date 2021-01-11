随着5G、物联网的普及，各类智能化厨电产品持续涌现，极大降低了烹饪的门槛，让众多不擅厨艺的人体验烹饪的乐趣。近日，添可发布了会思考的智能料理机食万，也开启了高端智能生活电器品类的新突破。

据悉，不同于传统的料理机，“食万”作为一款全新的物联烹饪产品，改变了以往菜谱教你如何烹饪的传统模式，实现食万替你掌控翻炒、火候、调味的时间和量，并全程语音提示。不仅如此，其独创烹饪数据包，是用数字化的方法模仿用户烹饪过程，并将关键步骤记录下来，把最优化的步骤用数字化的形式封存起来，存在云端。用户可以从云端下载烹饪数据包，也可以使用创作模式，创作自己的烹饪数据包并上传，分享给所有的食万用户。

“永远要思考的是市场下一步的趋势是什么？怎样去打造这个趋势。”添可创始人钱东奇表示，食万的诞生让添可又找到了一条新赛道。从2019年初发布首台“会思考的智能吸尘器飘万”，2020年发布“会思考的智能吹风机摩万”、“会思考的智能洗地机芙万”，到今天发布“会思考的智能料理机食万”，添可始终秉持着用“新科技、新方法”重新定义品类，并以“智能”为研发创新方向。

“通过美味数字化系统，实现厨艺精准刻录，形成云端数字菜谱，并通过智能调味、智能火候、智能翻炒等智能硬件复现精湛厨艺，还原美味。”钱东奇指出，食万的特点可以概括为：烹饪数据，食万直联；智慧烹饪，地道还原；语音引导，跟做简单；自创佳肴，云端共享；海量美味，动态更新。

“未来，我们将继续强化在智能科技领域的优势，坚持布局和投入前沿技术领域，大力提升品牌的核心竞争力、技术先进性和可持续发展能力。”钱东奇如是说。（毕磊）

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