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建设银行启动大型惠民活动 助推居民财富管理普惠化

2021年01月11日13:11 | 来源：人民网-财经频道
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为进一步扩大内需，激发和释放消费潜能，满足广大民众普惠金融服务需求，日前，中国建设银行在全国范围内启动“兴建旺行”系列活动，推出以“为爱造福，善建成长”为主题的大型惠民活动。首轮“全民造福季”于1月初正式上线，持续至3月31日。

据了解，“兴建旺行”是建设银行新年推出的年度活动，也是刚刚结束的建行“理财季”的进一步延伸和拓展，旨在用数字金融提升城乡金融服务水平，助力城乡居民实现美好生活，并借此提升老百姓财商意识，丰富老百姓资产配置选择，促进居民可支配收入增长，通过将民间资本转化为可助力实体发展的社会资本。

扩内需 促消费

以数字化提升客户服务能力

前不久结束的建设银行“理财季”，为不同社会背景和风险偏好的投资者量身打造涵盖理财、基金、保险、贵金属等在内的重点产品达60余款。这一惠民利民的系列活动，累计获得超7500万人次关注，深度参与人数超1100万，首次体验理财产品的人数超500万，参与金融大咖直播、“财商极限挑战”等活动学习理财知识的人数累积超150万人。建行银行通过“建生态、搭场景、扩用户”的数字化经营思路，探索数字化营销新模式，构建了数字金融新生态的试金石和练兵场，更在广大客户心中形成“懂你更懂理”的品牌印象。

建设银行积极践行“减费让利”政策号召，依托自身客户基础和金融科技及大数据优势，围绕市场和客户需求，推出多款创新金融产品。此轮“兴建旺行”系列活动，建行将继续联合旗下各子公司以及第三方机构开展大规模减费让利。

据了解，“兴建旺行”活动期间，将会上线品种丰富的理财产品和惠民折扣政策，从产品、权益、服务、运营等方面进一步深化升级综合金融服务能力，优化消费者金融服务体验。同时，借助寓教于乐的在线直播和线下培训等形式，吸引居民参与到其中，将金融服务融于百姓生活之中。

巨惠福利  造福于民

助推居民财富管理普惠化

据了解，首轮以“为爱造福，善建成长”为主题的建设银行“全民造福季”巨惠福利系列活动，涉及10大场景46类客户权益资源，大众用户可通过“建行龙支付”微信公众号的“趣活动”菜单和客户经理“云工作室”进入主页面参与活动。活动内容包含金融产品、生活服务、趣味活动等领域。在金融产品方面，存款、理财、保险、基金、贵金属、信用卡上线多款产品，例如，在柜面和手机银行推出个人大额存单转让平台，支持转让方自主报价、整笔转让，实现银行、转让人、受让人三方共赢；在生活服务方面，客户经理“云工作室”全面改版换新，车主平台提供全国范围“车生活”服务，养老平台为大众未来养老生活提供支持保障，社区商圈平台围绕“建行龙支付”提供大量优质商户折扣优惠；在活动方面，本次推出大量年味十足的活动，包括年终奖大挑战、裂变红包、限时红包雨、击败年兽守护“CC币”、3月财富女神、3月资产提升、龙财富两周年、新春消费月等一系列活动。

建设银行“全民造福季”无缝衔接“理财季”，一方面，持续加大对用户理财投资兴趣的引导，通过多种趣味活动和多重好礼奖励机制，用户可以延用“CC币”兑换手机话费、商超卡券、视频平台会员、贵金属等系列礼品；另一方面，在全面提升服务体验的同时，通过持续不断地开展对消费者的财商教育和培训，借助丰富有趣的线上互动方式，帮助用户积累正确的金融知识和投资理念，真正做到普惠于民。

深耕需求  稳健专业

助力人民对美好生活的需要

近年来，建设银行大力践行新金融理念，加强精细化管理，纵深推进新零售扎实落地，推动零售业务数字化、智能化转型，在金融生态中精准洞察客户需求。在理财投资顾问方面，建行为用户打造了三层专业支持架构，即专家团队负责对宏观形势进行研判，对未来配置方向进行总体把握；产品专家负责针对形势研判结果，精选市场优质产品，充分掌握产品特征；客户经理负责通过对客户的深度了解，根据客户实际需求进行灵活的产品配置。

建设银行有关负责人表示，稳健、审慎、全面、主动，一直是建设银行长期坚持的风险文化。建行作为拥有1.4万余个网点和超7亿个人客户的国有大行，是为国理财、为民理财的国家队和主力军。在加强产品创新和提升服务能力的同时，有责任、有能力帮助投资者培养财商意识，帮助老百姓实现更加安全可靠的资产配置，真正造福于民。

无论是“理财季”，还是“全民造福季”，无论是“兴建旺行”系列主题活动，还是常态化的综合服务升级，均体现了建设银行不断深耕零售市场，全面深化数字化经营的服务内涵，更是国有大行助力人民对美好生活的向往、实现新发展格局的有效实践和社会担当。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)

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