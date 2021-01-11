王晓洁

新华网北京1月10日电（记者 王晓洁）光大控股与香港科技园公司于7日在京签署一揽子合作框架协议，将于香港科技园落地“光控香港创新中心”。同时，光大控股发起“光控香港创投基金”，围绕香港应用科学成果转化和新基建领域展开布局。

通过一揽子合作框架协议的签署，光大控股将深化在粤港澳大湾区的科创产业布局，并通过创业活动、产业培育、企业引入、项目投资等多种方式激活香港学研成果产出和创业氛围，以长期“科技进步”实践助力香港科技转型发展。

光控香港创新中心将作为光大集团在港落地的首间科技创新中心，是一揽子计划中的核心要素。中心将坐落于香港科学园沙田主园区，面积约2400平方米，集孵化培育、产业落地、行业研究及科研成果转化为一体。其中包含联合孵化器，用于培育半导体及硬科技领域早期创业企业；成长企业加速器，用于为成长及成熟期优秀科技企业赋能。同时，光大控股还将设立数字基建研究院，联合科技园等合作伙伴开展年度行业白皮书编纂及专项课题研究。

同期设立的光控香港创投基金一期规模为1亿美元，由光大控股专业团队以市场化的方式进行运营和管理。光大控股董事总经理王毅喆介绍，该基金将结合在港六所大学和部分教授的成果产出项目进行投资，具有明确的支持学研成果产出和投资的功能。基金通过与香港科技园投资团队的合作，共同发掘和投资具有影响力的科技企业，具有科技公益属性。

光大控股董事会主席兼首席执行官赵威表示，通过设立光控香港创新中心和光控香港创投基金，光大控股将充分发挥产融合作和跨境资管的优势，结合香港科技园的区位条件、香港各高校科技专家和人才的项目资源优势、香港政府千亿科创计划的资金支持，围绕“产、学、研、投”展开全方位合作，打造新兴科技孵化生态圈。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)