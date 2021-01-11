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京东方发力智慧物联生态布局 “1+4”事业群协同发展

2021年01月11日14:58 | 来源：人民网-财经频道
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BOE（京东方）TFT-LCD生产线

　　过去的2020年，BOE（京东方）交出了一份不错的答卷，不仅实现了业绩逆势快速增长，同时在企业市场化改革方面也向前迈出了一大步。

　　京东方董事长陈炎顺表示，经过过去几年的积淀和不断创新，京东方已将自身在显示领域的技术能力、产品能力和制造能力与物联网产业深度融合，不断夯实和强化京东方在多个物联网细分应用市场的战略布局，并协同智慧物联生态合作伙伴，用心改变生活，共同迈向值得期待的新一年。

　　产能技术大幅提升

　　最新数据显示，全球每四个智能显示终端就有一块显示屏来自京东方。2020年，京东方在显示屏总体出货量居全球前列，同时智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流显示产品出货量和市占率也持续居全球前列，产能规模和技术创新方面更是双双取得突破。

　　在显示技术领域， 8K超高清显示方面，京东方携手国家大剧院等合作伙伴实现“8K+5G”超高清舞台艺术实况直播，让人们享受到科技与艺术完美结合的震撼视听盛宴。

　　大尺寸显示方面，京东方拥有65英寸到110英寸8K产品，其中0.9毫米极致窄边框4K电视，让用户体验到99%的超大屏占比，创造了显示领域的新标杆，为用户带来“无界”体验。柔性屏方面，京东方打孔屏、瀑布屏、折叠屏相继实现量产，OPPO Reno4 Pro 5G手机，摩托罗拉Razr以及edge+折叠手机、LG V60 ThinQ 5G手机、努比亚X以及Z20双屏手机等都采用了京东方柔性显示屏。同时，京东方还创新推出360°内外双向弯折的柔性屏、弯折半径达到1.0mm的折叠柔性屏、12.3英寸“滑动卷轴”形态的柔性显示产品、首款6.2英寸柔性腕带手机等创新技术和产品。

　　量子点显示方面，京东方55英寸4K主动矩阵量子点发光二极管（AMQLED）显示屏，成为全球电致发光量子点领域取得的重大突破。除了带给用户色彩绚烂的显示世界，京东方还不断提升技术和制造工艺水平，全面融入绿色健康理念。作为通过德国T?V Method2及Eyesafe显示标准认证的企业，京东方推出从10.1英寸到27英寸全系列的低蓝光笔记本及显示器显示屏。

　　2020年以来，京东方持续推动中电熊猫南京8.5代和成都8.6代LCD生产线项目的收购和整合，不仅进一步完善了京东方技术和产品布局，还将提升行业集中度，引领和优化产业环境，推动全球半导体显示行业良性发展。群智咨询预测，京东方完成收购中电熊猫G8.5&G8.6代TFT-LCD产线后，加上自身产能扩充，到2022年，其在全球大尺寸LCD市场的市场份额将达到28.9%。

　　开启“1+4”航母事业群

　　据悉，经过多年创新发展，京东方通过商业模式创新和持续研发投入，形成了以半导体显示事业为核心，Mini LED、传感器及解决方案、智慧系统创新、智慧医工事业融合发展的“1+4”航母事业群。

　　为更好实施物联网战略，京东方启用了智慧系统创新中心这一全新的产业合作平台，并将其打造成构建智慧物联生态系统的重要抓手之一。京东方智慧系统创新中心通过搭建软硬融合技术开发平台、新型材料与装备产业转化平台、产品与服务营销推广展示平台、国际人才交流与培训平台、开放的技术与市场合作平台这5大平台；同时聚焦智慧车联、智慧零售、智慧金融、智慧医工、工业互联网、智慧城市公共服务等6大产品，成为京东方实力和规模不断跃升的新引擎。

　　同时，京东方还将显示技术、传感技术、系统级器件技术及智能制造能力，与人工智能、大数据、5G、云计算等技术相结合，在金融、园区、交通、办公、教育、医疗等各个物联网细分应用领域带来创新解决方案。目前，京东方为中国工商银行、建设银行、农业银行、中信银行、招商银行等全国1500家银行网点提供智慧金融解决方案；为全球超过61个国家的2万余家门店提供智慧零售解决方案；向中国80%以上的高铁线路和全国22家城市地铁线路供应显示产品；京东方智慧园区解决方案通过物联网、云计算、人工智能等技术，打通园区各个子系统，实现人、车、环境等一体化管理运营，在江西景德镇陶溪川、天津首创光年城示范区等6大城市落地应用。

　　在前沿的Mini LED事业方面，已推出75英寸8K Mini LED 、65英寸Mini LED以及玻璃基0.9mm像素间距Mini LED显示产品等。

　　传感器及解决方案事业方面，京东方拥有从12英寸到46英寸的全尺寸X-ray平板探测器背板产品，已应用于欧美、日本、韩国等全球高端医疗器械公司；智慧视窗通过显示和传感技术创新，采用触控或按键方式即可调节光线透过率，在交通、建筑等领域具有广阔应用空间。

　　智慧医工事业方面，京东方已在北京、合肥、成都等地布局多家数字医院，以数字化诊疗、数字化服务、数字化管理、数字化推广的数字医院平台，为人们提供智慧健康管理服务。同时，京东方还推出慢病一体化管理、智慧急救、智慧康养社区、智慧公卫体检等物联网解决方案，携手北京急救中心实现报警端、急救中心、医院、急救车、医生/志愿者五端信息的同步流转，有效缩短病患的急救时间；与北医三院共同推动慢性阻塞性肺疾病分级诊疗新模式，帮助高危群体早筛查、早诊断、早治疗；此外，还与博尔诚在癌症早诊检测和肿瘤伴随诊断领域开展深度合作，构建癌症早诊早干预全产业链，为人们健康保驾护航。

　　加快技术创新和人才激励

　　2020年，京东方依托自身技术实力和人才储备，在抗击新冠肺炎疫情中贡献力量。合肥京东方医院、成都京东方医院两支医疗队紧急奔赴武汉；京东方专业医疗显示产品应用于武汉火神山、雷神山医院的医疗监护仪、呼吸机等生命体征监测仪器；智能会议一体机支援武汉体育中心方舱医院，让舱内舱外医护人员共享病例、胸片、检测报告等医疗资料，为打赢战“疫”注入科技力量。

　　同时，京东方继续将营收的7%投入研发中，高附加值产品和软硬融合产品比例大幅提升，人工智能技术领域持续突破，2020年度人工智能与大数据算法领域有14项技术位列世界Top10；

　　京东方不断推进物联网转型的同时，进一步深化市场化改革，发布首个中长期股权激励计划，以近20亿元自有资金回购部分公众股份，用于实施股权激励计划。此次股权激励的对象近3000人，主要是公司的核心技术团队、管理团队的骨干，其中研发人员占比超六成，40岁以下人员占比近8成，让公司的未来发展成为京东方年轻核心员工的共同目标，也加强了投资者对公司价值的认可；

　　京东方还启动了企业组织第二阶段创新变革，建立起适配物联网转型战略的“三横三纵”组织运营体系，横向拉通的前中后业务平台，纵向贯穿战略管理、流程管理、业绩管理核心职能，建立敏捷响应、高效协同的组织机制和流程管理体系，这样的创新组织变革，将更好地适配京东方长期发展的战略要求。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)

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