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浦发银行志愿者发起“减塑生活”倡议

2021年01月11日15:00 | 来源：人民网-财经频道
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商场、超市、药店、书店等场所以及各类展会活动禁止使用不可降解塑料袋，餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管……随着新一轮塑料污染治理意见从今年1月1日起正式生效，包括上海在内的全国多个城市，“减塑”的进程正在加速。

应对塑料污染，事关生态环境保护和经济高质量发展，更离不开广大民众的积极参与。1月9日，在上海的四家书店，由浦发银行组织的“我们减塑，给地球减负”系列公益活动正在如火如荼地进行，书店内放置了塑料制品识别装置和科普知识展板，来自浦发银行的180多名志愿者向每位完成购物结算的顾客发放全降解包装袋，四场环保主题的读书会让读者们对保护生态环境有了更深刻的思考。

与此同时，全国各地的浦发志愿者们也纷纷走进各地的商超、书店、社区等，通过科普宣传、有奖问答、读书会等多种形式活动宣传减塑环保理念。

在本次活动的主会场朵云书院上海中心旗舰店，浦发银行志愿者代表们宣读“减塑”倡议书，来自上海市发改委、生态环境局、国资委、世纪出版集团以及浦发银行的领导为志愿者授旗。

浦发银行携手世纪朵云打造的这场公益活动，不仅通过轻松的形式向社会公众普及了治理塑料污染的知识，更形成正面引导，体现了浦发银行和上海市书店行业身体力行、支持上海新一轮“减塑”行动的责任与担当。

自1月4日发出浦发银行“减塑生活”倡议至今，得到了近20万名员工、客户及社会各界的积极响应，广泛凝聚共识，营造了全社会共同参与的良好氛围。

大到商场、餐厅、书店等场所、小到每个人在日常生活中有意识地减少塑料使用，需要全体公民共同参与。事实上，“减塑”早已进入浦发人的生产经营和日常生活。今年1月1日，浦发银行在全行（集团）的员工餐厅就发起了“塑料污染治理行动”，2月1日起所有员工餐厅将不再使用一次性发泡塑料餐具和一次性塑料袋，同时推广使用环保替代产品。

浦发银行党委副书记陈正安在志愿者日活动上表示：“希望浦发人在工作中做绿色金融的践行者和提供者，在工作外做绿色生活的倡导者，为建设美丽中国贡献更多智慧、汇聚更大力量。”（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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