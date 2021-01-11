人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

从“副总裁”化身“主任” 她是互联网扶贫的践行者

2021年01月11日15:12 | 来源：人民网-财经频道
小字号

日前，“2020北京榜样”十大年榜人物揭晓，北京快手科技有限公司副总裁、快手扶贫办公室主任宋婷婷因“热心公益”当选。

“能够获此殊荣，与组织长期以来的关心、支持、指导密不可分。这项荣誉不仅仅是属于我个人，更是授予千千万万个扶贫人的。”宋婷婷在获表彰后如此表示。

在公开展示的榜样风采中，宋婷婷被誉为互联网扶贫的生动践行者。2018年，她牵头成立快手扶贫办公室并担任主任，三年来，她躬身入局，常常深入田埂地头。“我这两三年，花了很多时间在路上，我们团队基本走遍了全国省市自治区，希望能够通过互联网把人和人之间的理解信任加深得更强。”宋婷婷介绍。

2020年，决战脱贫攻坚取得决定性胜利，历经8年，现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽。取得如此成就，既离不开乡亲们的干劲、干部的奉献，也离不开像宋婷婷一样的互联网扶贫人。

为了更好帮助贫困地区的老百姓，宋婷婷一方面专注研究互联网技术、产品、平台、社区优势，同时还上山下乡，深入了解贫困地区人员及政府的需求及难题。三年来，她积极创新互联网扶贫模式，率领团队在“短视频、直播+扶贫”方向积极探索。

为扶贫调研，宋婷婷上山下乡，深入偏远山区调研，带领团队足迹覆盖28个省市（自治区），累计行程15万多公里。宋婷婷三年里的扶贫事迹、取得的成绩，正是快手扶贫工作进程的写照。

快手扶贫办公室成立以来，逐步开展了“打开快手·发现美丽中国”地区合作计划、“点亮百县联盟”扶贫战略，推动了包括“快手大学扶贫培训”、“幸福乡村战略”、“福苗电商扶贫”等战略项目。

以湖南省平江县为例，2018年11月，宋婷婷带团队来到湖南平江县开展扶贫合作，5个小时直播义卖平江酱干等特产，累计超1000万网友在线观看，销售总额达到21万元。同时在宋婷婷推荐下，平江酱干成功入选快手与央视财经频道合作的2018“中国电商扶贫行动活动”。

2019年“快手福苗计划”启动，“5小时销售700万元的扶贫辣条”，快手在平江取得开门红。数据显示，快手全年举办了6场大型扶贫直播活动，覆盖全国40多个贫困县，甄选100多种贫困地区特产，累计进行了500多场带货直播。2020年，平江县也参与到“百城县长直播助农”活动中，“短视频+直播”成为平江推广文旅资源的重要平台。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情冲击了社会生产、生活秩序。6月6日，为了帮助贫困地区农产品销售难问题，宋婷婷带领团队赶到新疆乌鲁木齐开展公益直播活动，三个小时直播活动，推销滞销农产品65款，覆盖裕民县、和田县、英吉沙县等14个县市，总体观看人次达5100万，销售额共计1949万。

截至2020年6月30日，有2000万人在快手获得收入，其中很多在偏远地区。去年，快手已和全国超过50个地区相关政府部门达成合作，覆盖28个省、自治区、直辖市，举办近200场线上活动，直播带货累计销售额超3.6亿元，每周都有不同省份市县级领导进入快手直播间，销售地区农特产品。

“我们希望让更多的人、物、景等独特价值被看见的同时，以此为契机，促进贫困地区物产和资源的转化、变现，从而帮助产源地贫困农户解决就业、增加收入。”在宋婷婷看来，贫困村的发展要靠内生动力，靠自我的发展能力。

对此，宋婷婷介绍，快手基于技术优势和普惠理念带来的精准连接属性,借助自身的科技力量和平台优势,持续助力脱贫攻坚，让人与人之间互相信任、链接。

与此同时，随着脱贫攻坚取得决定性胜利，我国开始全面推进乡村振兴战略。坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，成为接下来三农工作的重中之重。

宋婷婷表示，快手将发挥自身优势，用短视频、直播的方式推介，大力宣传先进人物、创新举措、典型案例，营造良好氛围，巩固脱贫攻坚成果，充分发挥先进典型示范引领作用。（记者夏晓伦）

(责编：夏晓伦、毕磊)

分享让更多人看到

推荐阅读
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
统计局：2020年全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.5%
　　人民网北京1月11日电 （杨曦）国家统计局今天发布的数据显示，2020年12月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%，环比上涨0.7%。2020年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.5%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved