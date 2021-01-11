日前，“2020北京榜样”十大年榜人物揭晓，北京快手科技有限公司副总裁、快手扶贫办公室主任宋婷婷因“热心公益”当选。

“能够获此殊荣，与组织长期以来的关心、支持、指导密不可分。这项荣誉不仅仅是属于我个人，更是授予千千万万个扶贫人的。”宋婷婷在获表彰后如此表示。

在公开展示的榜样风采中，宋婷婷被誉为互联网扶贫的生动践行者。2018年，她牵头成立快手扶贫办公室并担任主任，三年来，她躬身入局，常常深入田埂地头。“我这两三年，花了很多时间在路上，我们团队基本走遍了全国省市自治区，希望能够通过互联网把人和人之间的理解信任加深得更强。”宋婷婷介绍。

2020年，决战脱贫攻坚取得决定性胜利，历经8年，现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽。取得如此成就，既离不开乡亲们的干劲、干部的奉献，也离不开像宋婷婷一样的互联网扶贫人。

为了更好帮助贫困地区的老百姓，宋婷婷一方面专注研究互联网技术、产品、平台、社区优势，同时还上山下乡，深入了解贫困地区人员及政府的需求及难题。三年来，她积极创新互联网扶贫模式，率领团队在“短视频、直播+扶贫”方向积极探索。

为扶贫调研，宋婷婷上山下乡，深入偏远山区调研，带领团队足迹覆盖28个省市（自治区），累计行程15万多公里。宋婷婷三年里的扶贫事迹、取得的成绩，正是快手扶贫工作进程的写照。

快手扶贫办公室成立以来，逐步开展了“打开快手·发现美丽中国”地区合作计划、“点亮百县联盟”扶贫战略，推动了包括“快手大学扶贫培训”、“幸福乡村战略”、“福苗电商扶贫”等战略项目。

以湖南省平江县为例，2018年11月，宋婷婷带团队来到湖南平江县开展扶贫合作，5个小时直播义卖平江酱干等特产，累计超1000万网友在线观看，销售总额达到21万元。同时在宋婷婷推荐下，平江酱干成功入选快手与央视财经频道合作的2018“中国电商扶贫行动活动”。

2019年“快手福苗计划”启动，“5小时销售700万元的扶贫辣条”，快手在平江取得开门红。数据显示，快手全年举办了6场大型扶贫直播活动，覆盖全国40多个贫困县，甄选100多种贫困地区特产，累计进行了500多场带货直播。2020年，平江县也参与到“百城县长直播助农”活动中，“短视频+直播”成为平江推广文旅资源的重要平台。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情冲击了社会生产、生活秩序。6月6日，为了帮助贫困地区农产品销售难问题，宋婷婷带领团队赶到新疆乌鲁木齐开展公益直播活动，三个小时直播活动，推销滞销农产品65款，覆盖裕民县、和田县、英吉沙县等14个县市，总体观看人次达5100万，销售额共计1949万。

截至2020年6月30日，有2000万人在快手获得收入，其中很多在偏远地区。去年，快手已和全国超过50个地区相关政府部门达成合作，覆盖28个省、自治区、直辖市，举办近200场线上活动，直播带货累计销售额超3.6亿元，每周都有不同省份市县级领导进入快手直播间，销售地区农特产品。

“我们希望让更多的人、物、景等独特价值被看见的同时，以此为契机，促进贫困地区物产和资源的转化、变现，从而帮助产源地贫困农户解决就业、增加收入。”在宋婷婷看来，贫困村的发展要靠内生动力，靠自我的发展能力。

对此，宋婷婷介绍，快手基于技术优势和普惠理念带来的精准连接属性,借助自身的科技力量和平台优势,持续助力脱贫攻坚，让人与人之间互相信任、链接。

与此同时，随着脱贫攻坚取得决定性胜利，我国开始全面推进乡村振兴战略。坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，成为接下来三农工作的重中之重。

宋婷婷表示，快手将发挥自身优势，用短视频、直播的方式推介，大力宣传先进人物、创新举措、典型案例，营造良好氛围，巩固脱贫攻坚成果，充分发挥先进典型示范引领作用。（记者夏晓伦）

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