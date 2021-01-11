随着居民生活水平的提高，健康和运动产业正呈现蓬勃发展之势，健康生活正逐渐成为大众日常生活的重要组成部分，运动消费也已从可选消费跨越到必选消费的行列中。

2020年12月31日，国家体育总局体育经济司发布的《2019年全国体育产业总规模与增加值数据公告》显示，2019年，全国体育产业总规模为29483亿元，其中“体育健身休闲活动”增长最快，从上一年度的831.9亿元增长为1796.6亿元，实现了翻倍增长。

当前，不受空间、时间限制的智能化、科技化的家庭化体育健身，已经成为大众主要的运动诉求。创立于2014年的Keep则通过线上内容生产、线下智能运动体验、全产业商业链条构建，打造除一个完整的运动科技平台，致力于惠及健身者、运动行业从业者，以及运动相关商品生产者。

用户在家体验Keep在线运动。

体育精神激励呈现社交特征

纵观全球运动体育产业发展，商品激励和IP激励则是历史的常态。20世纪70年代，以耐克公司为代表的体育品牌相继推出具有时代意义的专项体育运动装备，从而开启了体育产业的蓬勃发展。这一时期的体育产业，呈现出了以体育商品为核心的时代特征。

80年代之后，随着电视的普及，以耐克与传奇篮球明星迈克尔·乔丹的合作为代表，精英体育明星的IP形象开始在运动领域扮演风向标的角色，引领了民众参与体育健身的热情。这一时期的体育行业呈现出了自上而下的精神激励特征，延续多年。

随着移动互联网和社交网络的普及，体育产业的精神激励开始出现新的特征——自上而下的精神激励开始逐渐让位于平等社交，运动者通过网络互相激励的特征开始显现。在这样的时点，2014年，运动科技公司Keep创立。其品牌精神主张“自律给我自由”更像是健身者和自己的平等对话。

Keep利用移动网络的便捷性，为民众在线上及线下提供包括训练课程、智能运动装备、数据记录、社交互动在内的一站式运动解决方案，满足人们从健身意识激发到收获效果过程中的多元化需求。 Keep以更普惠性的健身服务降低运动门槛，打破了健身时间、场地、成本的限制，让运动融于生活。

如今，越来越多的人通过Keep开启运动生活，并将健身成果和积极向上的精神面貌在社交平台上分享，以此激励身边更多人加入到运动的行列。

根据Keep发布的2020年度运动报告，Keep用户全年累积跑步距离超过11亿公里，行走距离达到4亿公里，骑行运动突破了2亿公里，全年燃烧1913亿卡路里，消耗2500万公斤脂肪。Keep方面认为，健身正在成为一种普遍意义的国民生活方式。

平台化发展赋能体育行业

业内人士认为，于整个体育产业而言，Keep以线上综合性健身平台为核心，连接用户、从业者、商品生产商及其他相关产业，在这样的完整生态下最终激励运动健身者运动和自我提升。

以2020年2月Keep在疫情期间推出的“假期运动直播大全”为例，其聚合了大量体育品牌和运动达人加盟，并通过Keep链接了超过5000万健身者参与其中。

疫情期间Keep上线聚合直播课。

可以看到，Keep在为民众运动需求不断拓宽服务边界的同时，也吸引了越来越多的体育行业从业者以及运动内容创作者的加盟。当前，Keep积累、沉淀了大量的线上运动经验，平台目前已有36 亿+的用户数据做支撑，为内容创作者提供数据分析、内容培训在内的平台化支持。

2020年，Keep推出了家庭运动直播课程，以灵活的课程时段、趣味的互动方式，将线下沉浸式的实景体验“搬”到用户家中。针对直播这一新兴产业，Keep建立起包含课程设计师、直播教练、经纪运营等在内的近百人直播互动团队，并针对直播教练这一全新职业，给予长期人才培养及发展路径的资源支持，不断充实自身业务实力的同时，也为行业输出优质人才。

业内认为，Keep不仅可以实现商业级赋能，还能助力运动行业的数据化科技化水平升级，并为改善国民体制，让民众享受更美好、健康的运动生活添砖加瓦。（记者夏晓伦）

(责编：许维娜、毕磊)