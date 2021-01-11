2020年12月31日，央行下发《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》，通知提出，自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理（上限为日利率万分之五、下限为日利率万分之五的0.7倍），《通知》一经发布，引发关注。

据央行11月27日发布数据显示，截至三季度末，全国银行卡在用发卡数量87.98亿张，环比增长1.62%。其中，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.66亿张，环比增长1.29%。全国人均持有银行卡6.28张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.55张。

业内人士表示，我国信用卡借贷余额从绝对数和相对数上也都处于较低水平,相较于美国和日本市场还有很大的增长空间。在此时取消信用卡透支利率上下限区间管理，无疑将会进一步推动市场的发展。

差异化定价能力成竞争王牌

这次央行新政彻底放开信用卡在透支利率上的束缚，信用卡及银行业利率定价市场化已是大势所趋。

这也意味着在信用消费领域，信用卡业务与各类互联网消费产品的正面交锋将不可避免，这对信用卡业务的挑战也是颇为巨大的，首先摆在面前的就是渠道、场景、获客等限制。

尽管在政策合规、交易场景、业务流程等诸多方面缺乏竞争优势而处于下风，但利率市场化的举措将会是信用卡重夺市场主流地位的一张王牌。手握王牌要如何打出好牌呢？

同盾科技副总裁、同盾咨询总经理余旭鑫表示，答案是差异化定价能力。差异化定价能力或许为很多银行的弯道超车提供便利，也将是未来银行信用卡中心竞争的一个重要关键点。

同盾咨询专家分析表示，信用卡业务的收入在各家银行的零售业务中都占据主导地位。随着互联网金融的诞生，越来越多的银行采用线上审批的方式进行业务扩张和拓展，从而基于线上场景的信息采集补充，精准的差异化风险定价在实际信用卡业务中有了更多的施展空间和评估手段。

而除了基于风险的差异化定价能力外，最优化决策的方法论应用在定价上将是赢得这场大规模的利率市场化战争的终极武器。余旭鑫介绍，最优化决策看起来很神秘，但简单来说有以下三个重要特点：一是在决策目标上以利润最大化为目标；二是考虑“行动-响应（action-effect）”动态博弈；三是在约束条件下实现全局最优。将最优化决策的方法论更好应用到信用卡业务的定价、定额等具体金融决策中，会改变整个游戏的竞争规则（game changer），帮助信用卡产品在复杂的竞争环境中脱颖而出。

余旭鑫博士表示，信用卡市场未来无疑是诱人而又充满挑战的，在各种新技术、新政策等等因素的加持下，信用卡业务想要持续高效发展，需要集中做好几件事： 一是精细化客户运营，挖掘高潜力高价值客户；二是通过差异化竞争，放量同时提升业务利润；三是在快速增长同时抓好风控，实现高质量的稳健增长；四是完善数据管理与分析能力。

对信用卡风控提出新的考验

那么为何会在今年取消透支利率的区间管理呢？余旭鑫表示，放开利率上限，有利于下探次级用户人群，放开利率下限，有利于为更优质的客户提供更具吸引力的产品。

事实上，近年来银行一直在加速创新,信用卡业务边界在不断拓宽,从原来单纯的卡交易,向交易分期、现金分期的业务去拓展。

余旭鑫指出，在新政的推动下，可以预见信用卡中心会迎来主动性的下沉,走出原来的“舒适区”,主动去接触“次优客户群”——这曾经一度被互联网金融平台“收割”的群体。

这也意味着对银行的风控能力要求更高了。单纯依靠某一部分的改革或提升无法触及根本，想要在复杂的竞争环境中脱颖而出,信用卡中心要围绕前台业务能力、中台风控和运营能力以及后台基础能力进行一次从理念到体系的深度改革和创新。

“总之，2021年消费金融领域或将迎来一轮新的洗牌。”余旭鑫表示，银行信用卡中心除了强化自身在流量、渠道等多方面的建设，还需要多方的通力合作。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)