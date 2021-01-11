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全棉时代“歉意表白”引争议 网友：这是道歉信还是获奖感言？

2021年01月11日17:58 | 来源：中国网
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原标题：全棉时代“歉意表白”引争议 网友：这是道歉信还是获奖感言？

　　中国网财经1月11日讯 全棉时代官方微博10晚间发布“歉意表白”，就此前其“广告被指侮辱女性”事件发布“详细版”道歉。全棉时代称：“经公司整改小组全面调查，是我们内部的工作失误，让不符合品牌标准、违背企业价值观的视频上线。”并表示向大家郑重地说声，“对不起，我们错了”。

　　值得注意的是，全棉时代此版“详细”的“歉意表白”仅开头为道歉内容，后文则大篇幅介绍公司创立初衷、专利技术、质量把控、原料选材、公益活动，该行为引发网友不满。

　　有网友在微博评论称，“后面净在这夸自己呢，这些不都是你该做的吗”，“道歉就道歉，态度诚恳点，不要扯太多题外话，借这个话题搞一波品牌营销可不地道！”还有网友质疑称，“这是道歉信还是获奖感言？”

　　截图来源：微博评论

　　此前，全棉时代发布的一则广告。视频中，一女子深夜回家遇黑衣人尾随，女子急中生智，用全棉时代湿巾卸妆，卸妆后变丑并成功自保。对此，很多网友认为，广告涉嫌侮辱女性，暗示女生妆前妆后差距大。

　　之后，1月8日下午，全棉时代官方微博发布致歉公告称：“公司此前发布的一则卸妆湿巾短视频，引发了大家的关注。公司高度重视，对于视频内容给大家带来的不适，我们深表歉意并于第一时间将此视频进行下架处理。我们尊重并且爱护每一位女性，也一直努力研发更多舒适、健康、环保的女性棉品，为大家的日常生活带来更多幸福感和安全感。”不过，对于此公告，有网友评论称，“没看出来你们尊重并且爱护每一位女性，看到的只是广告设计者的恶臭”。

　　天眼查显示，全棉时代品牌所属公司为深圳全棉时代科技有限公司，成立于2009年，注册资本为1.3亿元，实缴资本为5000万元，法定代表人为李建全。公司是稳健医疗用品股份有限公司(证券代码：300888)的全资子公司。公司官网显示，公司产品包括纯棉柔巾、奈丝公主卫生巾、奈丝宝宝棉尿裤三大核心单品与清洁护理、孕育护理、女性护理、服装服饰、家居生活等七大品类。

(责编：夏晓伦、毕磊)

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