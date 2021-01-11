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《中国“智能+”社会发展指数报告（2020）》发布

2021年01月11日11:04 | 来源：新华网
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原标题：2021中国互联网产业年会发布《中国“智能+”社会发展指数（2020）》

　　1月7日，《中国“智能+”社会发展指数报告（2020）》（以下简称《报告》）在2021（第十一届）中国互联网产业年会上正式向社会发布。《报告》由中国互联网协会和中国信息通信研究院联合撰写。

　　中国互联网协会副秘书长宋茂恩在会上介绍，《报告》以年度滚动的方式追踪全国和各省市智能化发展情况。数据分析结果显示，我国整体上处于“智能+”社会的起步阶段，以新一代信息技术体系为核心驱动力，更多数字化、网络化、智能化新应用、新模式、新体验开始全面与经济、社会相结合，但还存在区域发展不均衡、群体覆盖不充分等阶段特征。未来一段时期，我国社会仍将处于数字化、网络化、智能化“三化”长期并存阶段。

　　《报告》包括“智能+”生产供给、“智能+”生活消费、“智能+”公共治理、“智能+”数字基建四大部分。在生产供给方面，信息技术加速与实体经济融合，生产供给灵活性增强。科技制度创新力度持续加大，全力保障复工复产。线上线下加速融合，新业态新模式大量涌现。在生活消费方面，智能应用激活更广阔内需市场，生活消费全面在线化。普惠化、均等化惠民服务供给不断提升人民福祉，个性化、有温度、有归属感的信息惠民服务进一步向基层下沉，人人享有、人人参与、人人出彩的数字生活新格局加速形成。在社会治理方面，智能政务加速“一网通办”“跨省通办”。智慧大脑助力“一网统管”“协同管理”，数字孪生技术融合加速，探索社会治理新路径。在数字基建方面，信息通信网络充分释放社会需求，助力构建在线社会。智能融合设施加快推动产业智能化转型，应用设施部署成为高质量发展的制高点。

　　《报告》认为，疫情加速数字化转型，“智能+”对于产业发展的带动显著增强。在生产方面，疫情推动工业数字化持续升级，智能制造进一步提速。工业企业特别是行业龙头企业持续发力智能制造和工业互联网，加快推动设备换芯、生产换线、机器换人，传统工业大省智能制造能力保持稳步提升。在消费方面，全社会消费服务模式加速向互联网迁移，各类社会活动线上线下深度融合，智能家居、在线新零售、智能出行等服务市场迎来新增长。

　　《报告》建议，共建共享“智能+”社会，需要从以下四个方面持续推进：一是营造更加开放的“智能+”社会创新空间，拓展更广阔内需市场；二是创新更加包容弹性的市场监管环境，激发深层次创新活力；三是深化城乡区域一体化协调发展，保障全民共享数字发展红利；四是健全社会化数字技能服务体系，保障全民同享数字红利。

(责编：毕磊、夏晓伦)

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