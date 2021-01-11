原标题：尚冰：希望互联网行业在支撑国家数字经济高质量发展中发挥更加显著的作用

1月7日下午，由中国互联网协会主办的2021（第十一届）中国互联网产业年会在北京召开。中国互联网协会理事长尚冰出席会议并致辞。

中国互联网协会理事长尚冰致辞

尚冰指出，2020年，面临复杂多变的环境，我国互联网行业在党中央、国务院的正确领导下，在行业主管部门的指导下，展现出巨大的发展活力和韧性。

他表示，作为我国互联网领域的行业组织，中国互联网协会不仅希望看到互联网行业每一位成员的成长，更希望看到互联网行业整体在支撑国家数字经济高质量发展中发挥更加显著的作用。

对此，他提出四点建议：一是加大基础建设，夯实发展基础。扎实稳步推进5G网络建设，努力形成“以建促用”的5G良性发展模式；加快人工智能、物联网、数据中心等新型基础设施建设，持续提升IPv6网络服务能力；稳步推进数字基础设施建设的“数字+”“智能+”升级。二是推动技术创新,掌握核心科技。针对产业链的薄弱环节，产学研用各界形成发展合力，共谋突破性创新，实施好关键核心技术攻关工程，在产业优势领域精耕细作，努力提升技术创新能力和核心科技的实力，加强芯片、终端模组、边缘计算、网络切片等关键技术研发攻关，尽快解决一批关键核心问题。三是深化融合应用，构建产业生态。加强产业链上下游的合作，探索垂直行业发展规律，推动互联网与工业、农业、医疗、教育、交通等领域的协同创新，充分发挥行业龙头企业的辐射带动作用，打造多方联动的产业生态系统，培育新的经济增长点。四是推广网络惠民，消除数字鸿沟。坚持以人民为中心的发展理念，推广网络惠民，做好网络招聘、网络扶贫、网络适老化建设、信息无障碍行动等，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感，使互联网发展既有速度，又有温度。

中国互联网协会将继续在工业和信息化部等相关部门的指导下，贯彻落实国家相关政策，发挥好行业组织在政府、企业、网民间的桥梁纽带作用，不断解放思想、开拓进取，与业界一起共创互联网产业发展的新局面，为经济社会的高质量发展积极贡献力量。

(责编：毕磊、夏晓伦)