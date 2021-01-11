人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经>>产业

中国互联网协会理事长尚冰：四方面推动互联网行业健康发展

2021年01月11日11:07 | 来源：新华网
小字号
原标题：尚冰：希望互联网行业在支撑国家数字经济高质量发展中发挥更加显著的作用

　　1月7日下午，由中国互联网协会主办的2021（第十一届）中国互联网产业年会在北京召开。中国互联网协会理事长尚冰出席会议并致辞。

　　中国互联网协会理事长尚冰致辞

　　尚冰指出，2020年，面临复杂多变的环境，我国互联网行业在党中央、国务院的正确领导下，在行业主管部门的指导下，展现出巨大的发展活力和韧性。

　　他表示，作为我国互联网领域的行业组织，中国互联网协会不仅希望看到互联网行业每一位成员的成长，更希望看到互联网行业整体在支撑国家数字经济高质量发展中发挥更加显著的作用。

　　对此，他提出四点建议：一是加大基础建设，夯实发展基础。扎实稳步推进5G网络建设，努力形成“以建促用”的5G良性发展模式；加快人工智能、物联网、数据中心等新型基础设施建设，持续提升IPv6网络服务能力；稳步推进数字基础设施建设的“数字+”“智能+”升级。二是推动技术创新,掌握核心科技。针对产业链的薄弱环节，产学研用各界形成发展合力，共谋突破性创新，实施好关键核心技术攻关工程，在产业优势领域精耕细作，努力提升技术创新能力和核心科技的实力，加强芯片、终端模组、边缘计算、网络切片等关键技术研发攻关，尽快解决一批关键核心问题。三是深化融合应用，构建产业生态。加强产业链上下游的合作，探索垂直行业发展规律，推动互联网与工业、农业、医疗、教育、交通等领域的协同创新，充分发挥行业龙头企业的辐射带动作用，打造多方联动的产业生态系统，培育新的经济增长点。四是推广网络惠民，消除数字鸿沟。坚持以人民为中心的发展理念，推广网络惠民，做好网络招聘、网络扶贫、网络适老化建设、信息无障碍行动等，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感，使互联网发展既有速度，又有温度。

　　中国互联网协会将继续在工业和信息化部等相关部门的指导下，贯彻落实国家相关政策，发挥好行业组织在政府、企业、网民间的桥梁纽带作用，不断解放思想、开拓进取，与业界一起共创互联网产业发展的新局面，为经济社会的高质量发展积极贡献力量。

(责编：毕磊、夏晓伦)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费
　　人民网北京1月6日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国务院办公厅转发《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作。 《意见》指出，供水供电供气供暖等公用事业，是城镇经济运行和社会发展的重要保障，具有显著的基础性、先导性和自然垄断性，直接关系社会公众利益和人民群众生活质量。…
发改委：24项措施促进供水供电供气供暖行业高质量发展
　　人民网北京1月6日电（许维娜）近日，国务院办公厅转发了《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》的主要政策措施是什么？主要清理取消哪些不合理收费、什么环节的收费？如何确保《意见》落实？国家发展改革委相关负责人就社会各方面关心的问题进行了解读。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved