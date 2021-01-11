原标题：雷军：2021年小米第一件大事就是给工程师发百万美金大奖

1月7日，2020年小米百万美金技术大奖揭晓，经过小米集团技术委员会多轮评选，两支年轻的工程师团队脱颖而出：手机部小米秒充团队、软件与体验部的MIUI隐私保护团队赢得这项技术大奖（价值100万美金的小米受限股）。

小米公司董事长雷军在颁奖典礼上表示，2021年小米开年第一件大事，就是给工程师颁发“百万美金技术大奖”，重奖激励技术人才的背后，是尊重工程师疯狂的想法，赞赏他们探索技术无人区的勇气，包容他们在成功的路上大胆试错。

雷军指出，从小米 1 到小米 10 至尊纪念版，从 5W 到 120W，小米手机的十年，是充电技术创新的十年。120W有线秒冲技术早被应用在小米10至尊纪念版上，是全球首个量产的120W快充产品，充满4500mAh的手机电池仅需要23分钟。今天小米秒冲技术已经改变了很多用户的生活习惯，作为2020年米粉点赞最多的技术之一，获得百万美金技术大奖也是众望所归。

此外，2020年，小米在一年之内发布了MIUI 12和MIUI 12.5两个大版本，其中安全与隐私能力的突破性提升。

这已经是小米第二次颁发百万美金大奖，前后已有三个技术团队获此荣誉。据悉，2021年，小米将扩招5000名工程师，占小米目前员工总数超20%。

(责编：毕磊、夏晓伦)