原标题：快手微笑主题摄影展正式开幕：2021笑纳每一种生活

【环球网科技综合报道】1月10日，快手“2021请笑纳”主题影展正式开幕。据悉，本次影展将镜头聚焦于21位快手上的普通人，记录下他们真实而有感染力的笑容，传递笑纳生活的正向意义。

据介绍，影展上有21位快手用户微笑出镜，这21位用户的年龄、职业和生活经历各不相同，但面对镜头却展现出一样的乐观与积极。他们选择用笑容来面对新的一年，也鼓励着所有人，去勇敢的拥抱生活。

其中，“大山里的舞者”是一位热爱跳舞的彝族农民，农忙间隙，他会在田间地头即兴跳上一支舞，来填补单调枯燥的生活，笑是他舞动时最标志性的表情。来自辽阔大草原的牧民达西，毕业后放弃大城市扎根家乡，在快手上推广家乡的特色农畜产品和传统布里亚特文化。

值得一提的是，本次影展是快手与时尚杂志《男人装》的首次合作，邀请到《男人装》杂志首席摄影师陈准亲自掌镜。

快手方面表示，本次影展上展现的这21位用户群像，是快手温暖多元的内容生态的一个缩影。去年快手启动品牌升级计划，将品牌slogan由“看见每一种生活”升级为“拥抱每一种生活”。从“看见”到“拥抱”，是从观察者到参与者的升级，快手鼓励用户去记录、分享多彩的生活。

据悉，位于北京三影堂摄影艺术中心的快手“2021请笑纳”摄影展出时间为1月10日-1月16日。

(责编：毕磊、夏晓伦)