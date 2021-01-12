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二〇二〇年物价调控目标较好实现

居民消费价格指数上涨百分之二点五

2021年01月12日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月11日电  （记者陆娅楠）国家统计局11日发布数据，2020年全年，全国居民消费价格指数（CPI）比上年上涨2.5%。“居民消费价格涨幅3.5%左右”的物价调控目标较好实现。2020年12月，CPI环比和同比均由降转涨。

　　国家统计局城市司高级统计师董莉娟介绍，去年12月，各地区各部门巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，居民消费需求持续增长，同时受特殊天气以及成本上升影响，CPI由降转涨。

　　从环比看，CPI由去年11月下降0.6%转为上涨0.7%。其中，食品价格由上月下降2.4%转为上涨2.8%，影响CPI上涨约0.62个百分点。董莉娟分析，食品中受持续低温天气影响，鲜菜、鲜果的生产和储运成本增加，价格分别上涨8.5%和3.5%；随着元旦、春节到来，消费需求季节性增加，同时饲料成本有所上升，猪肉价格由上月下降6.5%转为上涨6.5%，羊肉价格由上月持平转为上涨2.6%，鸡蛋价格由上月下降1.6%转为上涨2.9%。

　　从同比看，CPI由上月下降0.5%转为上涨0.2%。其中，食品价格由上月下降2.0%转为上涨1.2%，影响CPI上涨约0.26个百分点。

　　去年12月，国内需求稳定恢复，加之部分国际大宗商品价格持续攀升，带动工业品价格继续上行。从环比看，工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。从同比看，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月12日 10 版）
(责编：白宇)

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