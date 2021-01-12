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全国煤矿智能化采掘工作面达494个

同比增加80%

2021年01月12日07:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月11日电  （记者丁怡婷）记者从国家矿山安监局11日举行的新闻发布会上获悉：近年来我国煤矿智能化建设取得积极进展，2015年全国煤矿仅有3个智能化采掘工作面，2019年达275个，2020年增至494个、同比增加80%；已有采煤、钻锚、巡检等19种机器人在煤矿现场实施应用。

　　“十三五”期间，全国矿山产业结构不断优化，淘汰退出煤矿5464处、产能9.4亿吨，整顿关闭金属非金属矿山和尾矿库1.9万余座；安全生产形势稳定向好，煤矿事故起数和死亡人数分别下降65.3%和62.4%，重特大事故起数下降40%；非煤矿山事故起数和死亡人数分别下降28.2%和39.2%。2020年未发生煤矿重特大瓦斯事故，为新中国成立以来首次。

　　国家矿山安监局党组书记、局长黄玉治透露，“十四五”时期要实施矿山智能化建设、淘汰退出落后产能、重大灾害治理、尾矿库综合治理、风险分级管控和隐患排查治理、从业人员素质提升、监管监察能力建设和信息化建设等八大重点工程，力争到“十四五”末，矿山产业结构进一步优化，安全治理体系和治理能力现代化建设取得重大进展。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月12日 02 版）
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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