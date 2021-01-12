本报驻南非记者 万 宇

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非盟《2063年议程》将提升应对气候变化、实现可持续发展的能力作为重要目标之一。当前，非洲国家正积极推动能源绿色转型和温室气体减排行动，促进可持续发展能力建设。

在不久前召开的非洲环境问题部长级会议第八届特别会议上，54个非洲国家一致同意实施绿色复苏计划，致力于推动更低碳、更具韧性、可持续性及包容性的经济发展。南非环境、森林及渔业部长芭芭拉·克里西表示，面对新冠肺炎疫情挑战，非洲国家更加坚定走发展低碳经济、推动绿色转型的可持续发展道路。非洲国家需要在更大范围内实施环境保护和可持续发展计划，努力推动各国实现绿色复苏。

绿色技术助力地区能源转型

南非RCL食品公司近期在南非西北部的勒斯滕堡新建了一座6兆瓦沼气发电站，为养鸡场和附近的动物饲料厂提供65％的电力，剩余沼气渣用于生产肥料。公司可持续发展总监约翰·杜·普莱西斯说，养鸡场利用鸡粪进行沼气发电，取代了备用的柴油发电机，“不仅节省能源成本，还可以向国家电网出售多余电力，获得额外收入”。

非洲大陆人口超过12亿，约50%地区缺乏电力覆盖，全球近70%的缺电人口位于非洲。农村地区用电价格昂贵，一些村庄甚至无法与国家电网连接。随着太阳能、风能、小型水力发电等清洁能源技术的广泛应用，用电难问题逐步得到缓解。

相关能源机构的一份报告显示，2018年撒哈拉以南非洲（不包括南非）的可再生能源项目支出接近30亿美元，创下地区纪录，预计2021年这一地区的光伏装机量将达到1.2吉瓦，是2018年的两倍多。南非斯坦陵布什大学可持续能源研究中心教授马克·斯威林认为，在绿色转型过程中，非洲国家不必经历技术发展的每个中间阶段，而是直接获取市场上已有的最新技术，为发展新能源提供重要路径。

乌干达制革业采用新的鞣皮方法，使用更少的水、更可持续的自然颜料，可以节省40%的能源；埃塞俄比亚正在推动清洁炉灶投资，帮助农村地区发展；一些国家利用太阳能干燥技术烘干咖啡豆，可以减少浪费、提高品质……在许多非洲国家，绿色技术日益成为生产生活的一部分。

联合国副秘书长、非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭说：“非洲大陆有很多绿色技术，不仅节能减排，还能提高生产效率。”

多国出台措施发展低碳经济

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，气候变化对非洲大陆的影响与日俱增，加重了地区粮食不安全、民众流离失所和水资源压力，新冠肺炎疫情又进一步加剧气候变化带来的经济社会冲击。

“我们要进一步提高非洲基础设施的可持续性，更好地利用资源，将更多资金用于改善基础设施，投资更多绿色发展项目。”联合国非洲经济委员会能源、基础设施和服务部主任罗伯特·利辛格表示。

非洲新闻网站“非洲报告”认为，在气候变化面前，非洲大陆的脆弱性凸显。非洲国家努力转向发展有韧性的低碳经济，对于实现《2063年议程》的可持续发展目标至关重要。通过逐步淘汰化石燃料、加大清洁能源投资，非洲可为全球应对气候变化发挥重要作用。

非盟委员会高级代表卡洛斯·洛佩斯表示，已有超过90%的非洲国家正式批准应对气候变化《巴黎协定》，许多非洲国家承诺在相对较短的时间推动绿色能源转型，超过70%的非洲国家将发展清洁能源和清洁农业列入应对气候变化的国家自主贡献行动。

非洲国家为推动低碳经济发展持续出台相关政策措施。尼日利亚联邦政府支持的国民光伏扶助计划“太阳能家用系统”近期正式实施，旨在为偏远地区缺电人口提供清洁电力，预计将有约2500万人口从中受益。南非政府不断出台措施鼓励可再生能源开发利用，并提出在2030年前将煤电占比降到48％，到2050年实现碳中和目标。

尼日利亚、摩洛哥、南非、肯尼亚、加纳等国在发行绿色主权债券、推动绿色投资方面进行尝试。非洲投资公司FSD Africa资本市场总监埃文斯·奥萨诺表示，绿色债券受到全球投资者欢迎，在整个非洲，政策制定者正采取积极措施进入全球绿色金融市场。

中非绿色产业合作潜力巨大

非洲国家实现经济社会绿色转型仍面临基础设施薄弱、资金不足等制约。包括中国在内的多方积极为非洲国家发展绿色产业提供助力。

世界银行在过去6年中已为346个绿色项目提供了超过330亿美元资金。非洲开发银行于2019年宣布不再为煤炭项目提供资金，重点关注清洁能源和可再生能源。目前，非洲开发银行已设立5亿美元的“绿色基本负荷”贷款机制，向增加可再生能源的国家提供优惠资金和技术援助；另设有一个5亿美元基金用于支持小型可再生能源项目，以促进低收入社区能源供给保障。非洲开发银行同时还向撒哈拉地区投资200亿美元，建设一个10吉瓦的太阳能发电区，将覆盖11个国家。

中国是非洲可持续发展的坚定伙伴，致力于同非洲国家高质量共建“一带一路”，打造绿色发展之路。2018年中非合作论坛北京峰会决定实施包括绿色发展行动在内的“八大行动”，一大批中非绿色环保和清洁能源合作项目已经并持续落地，实实在在地惠及当地民生。

根据国际能源署2019年的数据，中国在撒哈拉以南非洲的24个国家承建发电项目，在2014年已经开工、预期到2024年前竣工的发电项目共有49个，其中绝大部分是可再生能源项目，占该地区同期装机总量的20%。

中非环境合作中心于2020年11月底启动，推出“中非绿色使者计划”“中非绿色创新计划”等旗舰项目，加强生态环保能力建设和环境技术合作，共享绿色发展机遇。中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔驻华大使马马杜·恩迪亚耶表示，这一平台将助力非洲国家提升环境管理和可持续发展能力。

加纳非洲经济转型中心研究部主任约翰·阿萨福—阿贾耶表示，促进绿色经济转型是非盟《2063年议程》的关键议题之一。非中在风能、太阳能等可再生能源技术及基础设施建设方面合作潜力巨大。

（本报约翰内斯堡1月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月12日 17 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)