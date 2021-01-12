新华社发

近期，中央部委密集召开工作会，总结上一年度工作，规划部署2021年“十四五”开局之年的新举措，其中的不少“民生清单”值得关注。

【农产品保供】

奋力夺取全国粮食丰收

农业农村部表示，2021年要奋力夺取粮食丰收，目标是确保总产量保持在1.3万亿斤以上。南方省份要想方设法巩固双季稻面积，增加冬油菜种植；东北和黄淮海地区争取增加玉米面积，大豆、棉花等大宗农产品该扩大产量的要抓紧落实。

农业农村部表示，要稳定生猪生产恢复势头。2021年还要继续稳定养殖用地、环评审批制、抵押贷款等主要扶持政策，给养殖主体吃下定心丸。在保障老百姓“舌尖上的安全”方面，要扩大农产品质量安全风险监测范围，再制修订1000项食品安全国家标准，聚焦重点品种逐步解决禁用药物超标问题，再认定1万个绿色、有机、地理标志农产品，推进食用农产品合格证制度尽快实现全覆盖。

【教育】

促进学生身心健康全面发展

2021年全国教育工作会议透露了新一年教育发展改革举措。会议明确，要促进学生身心健康全面发展，大力度治理整顿校外培训机构，抓好中小学作业、睡眠、手机、读物、体质管理。全面振兴乡村教育，完善中国特色现代职业教育，优化高等教育结构，加快推进高校科技创新体系建设，加快建设终身学习体系。

【住房】

解决好大城市住房突出问题

住建部表示，大力发展租赁住房，解决好大城市住房突出问题。加强住房市场体系和住房保障体系建设，加快补齐租赁住房短板，解决好新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等住房困难群体的住房问题。加快构建以保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。扩大保障性租赁住房供给，做好公租房保障，在人口净流入的大城市重点发展政策性租赁住房。

针对住房租赁市场存在的问题，住建部提出，规范发展住房租赁市场，加快培育专业化、规模化住房租赁企业，建立健全住房租赁管理服务平台。整顿租赁市场秩序，规范市场行为。

【民生保障】

完善社保基金管理

财政部提出，坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。落实就业优先政策，促进教育高质量发展，稳步提高社会保障水平，完善社保基金管理，推进健康中国建设，支持发展文化事业产业。

“财政收支压力再大，也要坚决保障好民生支出。”财政部部长刘昆近日在接受记者采访时表示，2021年，财政部将努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

【消费】

促进汽车家电等消费

消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎。商务部对促进汽车家电家具等大件消费、提振餐饮消费、释放农村消费潜力等方面作出具体安排。商务部等12部门印发通知要求，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。

商务部还将鼓励企业运用5G、物联网等信息技术，加快实体商业数字化、智能化改造，满足个性化、定制化消费需求。建设一刻钟社区便民生活圈，深入开展便利店品牌化连锁化三年行动，推动便利店进社区，改造一批早餐店、菜市场等便民服务设施。

【交通】

推进实现“刷脸”进站乘车

交通运输部表示，2021年要深化交通运输供给侧结构性改革，积极发展公铁、空铁、公空等联程运输服务，提升旅客出行服务品质。鼓励和规范发展定制客运。实现20个省份普及道路客运电子客票服务，推进实现“刷脸”进站乘车。着力解决老年人运用智能技术困难，便利日常交通出行。

【乡村振兴】

编制村庄规划

国务院扶贫办主任刘永富表示，2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年，要重点做好政策衔接、规划衔接、产业帮扶衔接、就业帮扶衔接、基础设施建设衔接、公共服务提升衔接、重点县衔接、考核衔接等。

2021年我国将尽快启动实施乡村建设行动，指导推动有条件的地方全域全要素编制村庄规划。有关部门将实施村庄道路、农村供水安全、新一轮农村电网升级改造、乡村物流体系建设、农村住房质量提升等一批工程项目，各地也要协调加大建设力度。

（据新华社北京1月11日电 记者舒静、于文静、侯雪静、胡浩、王优玲、王雨萧、申铖、魏玉坤、高敬、姜琳、韩佳诺）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)