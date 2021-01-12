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2020年全国居民消费价格比上年上涨2.5% 物价有条件保持稳定

本报记者  邱海峰
2021年01月12日07:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一月十一日，在江苏省连云港市海州区江山菜市场，市民在选购蔬菜。
　　耿玉和摄（人民视觉）

　　国家统计局1月11日发布的全国居民消费价格指数（CPI）数据显示，2020年12月份，CPI同比上涨0.2%。其中，食品价格上涨1.2%，非食品价格持平。2020年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.5%。相关人士指出，2020年，CPI涨幅整体呈现前高后低的格局，全年涨幅处于合理运行区间，完成了物价调控目标。接下来，物价可能受季节性因素、新冠肺炎疫情等影响有所波动，但总体上有条件保持稳定。

　　

　　CPI环比和同比均由降转涨

　　2020年12月份，CPI环比和同比均由降转涨。国家统计局城市司高级统计师董莉娟介绍，2020年12月份，各地区各部门巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，居民消费需求持续增长，同时受特殊天气以及成本上升影响，CPI由降转涨。

　　具体来看，环比方面，CPI由上月下降0.6%转为上涨0.7%，其中食品价格由上月下降2.4%转为上涨2.8%，影响CPI上涨约0.62个百分点；同比方面，CPI由上月下降0.5%转为上涨0.2%，其中食品价格由上月下降2.0%转为上涨1.2%，影响CPI上涨约0.26个百分点。

　　作为拉动2020年12月份CPI上涨的主要因素，食品中的肉、蛋、菜价格均不同程度上涨。董莉娟分析，从环比看，受持续低温天气影响，鲜菜、鲜果的生产和储运成本增加，价格分别上涨8.5%和3.5%；随着元旦春节到来，消费需求季节性增加，同时饲料成本有所上升，猪肉价格由上月下降6.5%转为上涨6.5%，羊肉价格由上月持平转为上涨2.6%，鸡蛋价格由上月下降1.6%转为上涨2.9%。

　　就2020年全年而言，CPI经历了较大波动。植信投资首席经济学家兼研究院院长连平对本报记者分析，CPI同比涨幅在2020年1月份达到5.4%的高点后逐步回落至年底的较低水平，前高后低态势比较明显，其主要影响因素是食品价格的波动。总体来看，全年2.5%的涨幅处于合理运行区间，实现了全年物价调控目标。

　　农产品大幅上涨可能性不大

　　春节临近，后期物价走势怎么看？国家发改委政策研究室副主任孟玮认为，受“节日效应”影响，物价可能出现阶段性上涨，但由于生猪生产供应持续恢复、蔬菜整体供应充足，预计节假日期间的价格涨幅不大。

　　“在节日消费拉动和生产流通成本增加支撑下，预计农产品总体价格将呈季节性波动上涨走势，但大幅上涨可能性不大，需要持续关注低温雨雪天气、疫情对农产品正常产销的影响。”农业农村部市场与信息化司司长唐珂说。

　　谈及具体农产品价格，唐珂表示，猪肉价格在春节前受需求拉动可能小幅震荡上升，春节后企稳回落。肉牛、肉羊2020年三季度末存栏环比均有所增加，但进口受疫情影响不确定性较大，受消费旺季影响，牛羊肉价格呈稳中有涨走势。水产养殖产品上市加快，预计水产品价格稳中偏弱。冬春蔬菜整体供给能力稳中有升，菜价将按常年规律运行。水果总体丰产，市场供给充足，价格受需求拉动将继续季节性小幅上涨。

　　连平认为，生猪存栏量绝对值仍位于相对低位，预期至今年二季度后出栏量能恢复至常年平均水平；且冬季为猪肉消费旺季，消费量增长可能导致短期猪肉供需关系收紧。预期2021年猪肉批发价格会在第一季度经历一段时间的高位震荡后，在供给缺口持续收窄的支持下呈现平缓下行趋势。

　　保障城乡居民“菜篮子”需求

　　全年来看，唐珂表示，2020年我国粮食生产再获丰收，稻谷、小麦库存保持历史高位，生猪产能恢复势头良好，畜禽及果蔬生产稳定，2021年国内农产品市场有望继续保持稳定。

　　“未来随着经济形势有序改善，就业及消费将相继回升至常态，核心CPI同比有望呈现低基数水平下的稳步回升。”连平说，后期，在全球经济复苏、国内需求进一步回升共同发力的带动下，物价波动有望逐步回归经济基本面，CPI运行有望回正后走稳。

　　针对春节期间保供稳价，中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发通知，强调全面落实粮食安全省长责任制和“菜篮子”市长负责制，加强肉类、蔬菜等重要储备商品管理，确保粮油肉蛋菜果奶等重要商品市场供应和价格平稳运行。根据节日特点组织开展产销衔接，满足人民群众多样化消费需求。加强食品安全监管、产品质量监管、价格监管，维护消费者合法权益。适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，确保困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。

　　唐珂指出，下一步，农业农村部将采取针对性措施，做好节日期间重要农产品生产供应工作，防止因突发疫情或灾难性天气导致的产销衔接不畅问题，切实保障城乡居民“菜篮子”产品需求。同时，持续加强葱姜蒜等小宗农产品市场监测预警和信息发布，有效引导产销，促进市场平稳运行。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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