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青海新能源装机占比超六成

2021年01月12日07:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社西宁电  （记者骆晓飞、解统强）记者日前从国家电网青海省电力公司获悉，截至2020年底，青海电网总装机规模达到4030万千瓦，其中新能源装机2445万千瓦，占比达到全网总装机规模的60.7%，光伏超过水电成为青海省内第一大电源。

　　2020年，青海电网新增并网新能源场站87座，装机容量861万千瓦，青海两个千万千瓦级可再生能源基地全面建成。新能源装机规模的增加，也让青海清洁能源发电量在2020年达到847亿千瓦时，其中新能源发电量达到249亿千瓦时。

　　国家电网青海省电力公司调度控制中心主任方保民说，进入“十四五”时期，国家电网青海省电力公司将以电网发展、技术创新引领清洁能源基地建设，不断提升青海能源资源优势向经济优势转化的能力，努力使青海成为国家重要的新能源产业基地，让青海的清洁能源更广泛惠及中东部地区。

　　2020年12月30日，世界首个新能源远距离输送大通道青海-河南±800千伏特高压直流工程全面建成投运。该工程是支撑青海新能源大规模开发规划建设的第一条特高压输电大通道。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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