本报记者 孔德晨

消费者在海南海口日月广场免税店选购商品。

新华社记者 蒲晓旭摄

第三届中国国际进口博览会上，宜家展品引人注目。

陈 彬摄（人民视觉）

深圳市南山区后海片区。

新华社记者 陈晔华摄

关税又降了！国务院关税税则委员会近日印发通知，2021年1月1日起对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，以支持构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。业内人士指出，此次调整措施有利于降低中国进口成本，更好吸引全球资源要素，不仅满足国内需求，也为各国提供更加广阔的市场机会，更好联通国内市场和国际市场，助力构建新发展格局。

连年调整关税，为啥？

关税具有保障国家财政收入、调节社会经济活动和对外经贸中保护本国经济利益的功能。改革开放以来，中国充分运用征、减、免、退等关税手段，推动国家经济发展。可以说，关税的变迁见证了对外贸易发展历程。

完善立法制定政策——1980年1月1日起，中国恢复海关单独对外贸进出口货物征收关税。1985年1月，国务院审议通过《中华人民共和国进出口关税条例》，海关开始按照关税条例确定的《中华人民共和国海关进出口税则》计征关税；1987年7月1日，《中华人民共和国海关法》颁布实施，以海关法和关税条例为依据，一系列配套规章也相继出台。

积极参与国际规则制定——1992年，中国加入《协调制度国际公约》；2015年6月，中国牵头制定了首个世界海关跨境电商监管与服务指导性文件《世界海关组织跨境电商标准框架》，中国海关参与国际经贸规则制定的影响力和话语权正在不断提升。

优化税则体系——近年来，中国已实现多次降低服装、箱包、鞋靴、特色食品和药品等消费品的进口关税。

自2018年5月1日起，中国以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降为零。同年11月1日起，中国再降低1585个税目的进口关税，关税总水平从9.8%降至7.5%。

2019年1月1日起，中国又对706项商品实施进口暂定税率，对国内生产治疗癌症、罕见病等药品急需进口的重要原料实施零关税，涉及31个税目项下63个品种。

2020年1月1日起，中国对859项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，继续对原产于23个国家或地区的部分商品实施协定税率。

进入2021年，中国再次调整进口关税，送出惠民生和促经济的政策“礼包”。根据国务院关税税则委员会通知，自今年1月1日起，中国对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。

“最惠国税率是中国对大多数国家进口货物适用的税率。暂定税率是指对进出口的部分商品在一定期限内实施的关税税率，暂定税率一般低于最惠国税率，是常见的自主调整关税的方式。”商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任张建平解释，“每逢年末，中国都会对部分进口商品的关税税率进行调整，主要是为了适应经济社会发展情况。70年来，中国关税的发展变迁见证了中国对外贸易从小到大、从弱到强的辉煌历程。此次调整充分体现出国家通过进口来满足国内超大规模市场需求的基本思路。随着中国深入参与和推动经济全球化进程，更加全面、更高层次开放型经济新格局的形成，中国对外开放的大门越开越大。”

惠民生、提品质、促升级

具体来看，本次关税新一轮调整体现了三方面思路：

降低患者经济负担，改善人民生活品质。此次关税调整方案明确，对第二批抗癌药和罕见病药品原料、特殊患儿所需食品等实行零关税，降低人工心脏瓣膜、助听器等医疗器材的进口关税，降低乳清蛋白粉、乳铁蛋白等婴儿奶粉原料的进口关税，降幅甚至达到50%。

“这既体现出国家继续贯彻以人为本、以民生为重的理念，满足人民群众对美好生活的向往，同时也满足国内市场对婴儿奶粉的需求。”张建平说，“持续释放的关税政策红利，突出‘惠民生’导向。消费者和患者都能切切实实地减少支出，获得实实在在的好处。”

更好满足国内生产需求，促进经济高质量发展。为满足国内生产需要，调整方案明确进一步降低燃料电池循环泵、铝碳化硅基板、砷烷等新基建或高新技术产业所需部分设备、零部件、原材料的进口关税，从5%-8%降到2%-4%。同时，从经济高质量发展的角度出发，新一轮关税调整还降低了一部分节能环保产品的进口关税。例如，作为汽车节能减排的重要部件，废气再循环阀的进口关税由7%降到5%。

此外，对飞机发动机用燃油泵等航空器材实行较低的进口暂定税率以促进航空领域的国际合作；降低木材和纸制品、非合金镍、未锻轧铌等商品的进口暂定税率以鼓励资源性产品进口，并适度降低棉花滑准税；2021年7月1日起，将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第六步降税。

“降低这些商品的进口关税，可以有效降低国内产业升级所需的高新技术设备及零部件、国内紧缺资源品以及部分优质原料等商品的进口成本，有利于加快国内产业现代化、数字化和智能化进程，促进国内产业升级。”中国贸促会研究院副院长赵萍表示。

强调经济发展与环境保护并重。调整方案指出，为贯彻落实《固体废物污染环境防治法》，2021年1月1日起，相应取消金属废碎料等固体废物进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。“随着国内经济的发展，建设生态文明、环境保护优先、保障公众健康已经成为社会共识。前几年中国已经禁止进口各类电子垃圾了，也是出于这方面的考虑。”张建平说，“这体现出在追求高质量发展和‘双循环’的过程中强调生态文明建设的发展理念，提高环境保护的标准、降低能耗。”

“总的来看，此次关税调整将对国内消费产生积极的支持作用，居民获得感和幸福感也会得到有效提升，既满足国内需求，又提升中国产业技术发展水平，促进形成宏大顺畅的国内经济循环。”张建平说，“同时，有利于构建面向全球的高标准自由贸易区网络，更好联通国内市场和国际市场，促进中国经济与世界经济共同发展，推动合作共赢。”

扩大“朋友圈”，共享发展红利

除了着眼满足国内需求，调整进口关税持续释放加快扩大开放信号之外，还体现了中国扩大“朋友圈”、促进共享共赢的决心。

为推动共建“一带一路”高质量发展，实现高质量引进来和高水平走出去，根据中国与有关国家或地区签订并生效的自由贸易协定或优惠贸易安排，2021年中国将对原产于相关国家或地区的部分进口商品实施协定税率。其中，中国与毛里求斯自贸协定从2021年1月1日起生效并实施降税。

商务部世贸司负责人表示，协定总体实现了全面、高水平、互惠，为推动构建更加紧密的中非命运共同体作出贡献，填补了中国现有自贸区网络格局中非洲地区的空白。协定生效后，在货物贸易领域，中方与毛方最终实现零关税的产品税目比例分别达到96.3%和94.2%。在服务贸易领域，双方承诺开放的分部门均超过100个。在投资领域，中国首次与非洲国家升级原投资保护协定。中国社科院西亚非洲研究所副主任杨宝荣表示，《协定》不仅为深化两国经贸关系提供更有力的制度保障，更为中非全面战略合作伙伴关系赋予了全新内涵，将中非经贸合作提升到新的高度。

此外，进一步降税的还有中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、巴基斯坦、智利、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚自贸协定以及亚太贸易协定。原产于蒙古的部分进口商品自2021年1月1日起适用亚太贸易协定税率。2021年继续对与中国建交并完成换文手续的43个最不发达国家实施特惠税率，特惠税率适用商品范围和税率维持不变。

中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东表示，《亚太贸易协定》成员国孟加拉国、中国、印度、老挝、韩国、蒙古国和斯里兰卡是当前“一带一路”沿线可以挖掘的主要新兴市场。在全球疫情肆虐及贸易保护主义抬头的情况下，继续坚持自由贸易的对外政策基调不仅有助于维护开放型世界经济，共同应对外部冲击，也将进一步加强价值链合作，推动亚太生产网络向更高层次发展。

“中国提出要高质量推动‘一带一路’建设，构筑辐射‘一带一路’面向全球的自贸区网络，对这些‘一带一路’的伙伴、国家或地区进口商品实施协定税率，体现出中国愿意和这些伙伴分享中国的大市场和高增长。”张建平说，“同时，这也有利于中国和‘一带一路’的伙伴形成优势互补、合作互动，有助于形成‘引进来’和‘走出去’协调发展的对外开放和国际经贸合作新格局。”

此次调整是2021年迈出的开放第一步，后续还有一系列力度更大、覆盖面更广的政策红利即将释放：《鼓励外商投资产业目录2020年版》将自2021年1月27日起施行；2021年中国将继续对有关国家或地区实施协定税率。“可以预见的是，今年中国将进一步扩大开放，特别是加大对金融等现代服务业以及高端制造业的开放，持续优化国内营商环境，建设高水平开放新高地。”刘向东说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)