孔德晨

关税又双叒叕降了！

国务院关税税则委员会近日印发通知，2021年1月1日起对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，以支持构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

调整了哪些商品？有什么好处？快随海妹一起看看吧！

抗癌药、助听器、人工心脏瓣膜、婴儿奶粉原料、燃料电池循环泵……海妹发现，本次关税新一轮调整的商品种类可真不少。具体来看，此次调整体现了三方面思路：

惠民生，降低患者经济负担，改善人民生活品质——妈妈再也不担心我的奶粉太贵啦！此次关税调整方案明确，对第二批抗癌药和罕见病药品原料、特殊患儿所需食品等实行零关税，降低人工心脏瓣膜、助听器等医疗器材的进口关税，降低乳清蛋白粉、乳铁蛋白等婴儿奶粉原料的进口关税，降幅甚至达到50%。

“这既体现出国家继续贯彻以人为本、以民生为重的理念，满足人民群众对美好生活的向往，同时也满足国内市场对婴儿奶粉的需求。”商务部研究院学术委员会副主任张建平说，“持续释放的关税政策红利，突出‘惠民生’导向。消费者和患者都能切切实实地减少支出，获得实实在在的好处。”

提品质，更好满足国内生产需求，促进经济高质量发展——助力国内产业“起飞”！为满足国内生产需要，调整方案明确进一步降低燃料电池循环泵、铝碳化硅基板、砷烷等新基建或高新技术产业所需部分设备、零部件、原材料的进口关税，从5%-8%降到2%-4%。

“降低这些商品的进口关税，可以有效降低国内产业升级所需的高新技术设备及零部件、国内紧缺资源品以及部分优质原料等商品的进口成本，有利于加快国内产业现代化、数字化和智能化进程，促进国内产业升级。”中国贸促会研究院副院长赵萍对海妹表示。

促升级，强调经济发展与环境保护并重——把“洋垃圾”拒之门外！调整方案指出，为贯彻落实《固体废物污染环境防治法》，2021年1月1日起，相应取消金属废碎料等固体废物进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。“随着国内经济的发展，建设生态文明、环境保护优先、保障公众健康已经成为社会共识。前几年中国已经禁止进口各类电子垃圾了，也是出于这方面的考虑。”张建平说，“这体现出在追求高质量发展和‘双循环’的过程中强调生态文明建设的发展理念，提高环境保护的标准、降低能耗。”

消费者在海南海口日月广场免税店选购商品。新华社记者 蒲晓旭摄

说到这儿，可能有朋友跟海妹一样疑惑，最惠国税率是啥？暂定税率又是啥？海妹对这一系列名词“不明觉厉”。张建平给海妹解了惑：“最惠国税率是中国对大多数国家进口货物适用的税率。暂定税率是指对进出口的部分商品在一定期限内实施的关税税率，暂定税率一般低于最惠国税率，是常见的自主调整关税的方式。”

海妹进一步梳理发现，年初部分进口商品的关税都要进行调整，为第二年的进口贸易做铺垫。比如2019年1月1日起，中国对706项商品实施进口暂定税率；2020年1月1日起，中国对859项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；进入2021年，这个数字增至883项。

“每逢年末，中国都会对部分进口商品的关税税率进行调整，主要是为了适应经济社会发展情况。”张建平说，“此次调整充分体现出国家通过进口来满足国内超大规模市场需求的基本思路，将对国内消费产生积极的支持作用，居民获得感和幸福感也会得到有效提升，既满足国内需求，又提升中国产业技术发展水平，促进形成宏大顺畅的国内经济循环。”张建平认为，随着中国深入参与和推动经济全球化进程，更加全面、更高层次开放型经济新格局形成，中国对外开放的大门越开越大。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)