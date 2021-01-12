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“霸王级”寒潮来袭 全国CPI重回正区间

陶凤 刘瀚琳
2021年01月12日08:01 | 来源：北京商报
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　　寒潮拉动全国CPI由负转正。1月11日，国家统计局发布数据显示，去年12月，全国CPI同比增速为0.2%，较11月回升0.8个百分点；环比涨0.7%，较11月回升1.2个百分点。全年CPI同比涨幅为2.5%。本轮物价上涨主要支撑因素仍是食品价格。受寒潮带来的低温影响，鲜菜在逐月下探后重回上升区间；同期，天气叠加季节因素，猪肉价格小高峰到来，拉动羊肉等肉类替代品价格一并出现回升。

　　寒潮推高蔬菜价格

　　今年冬天，受极地冷空气影响，全国多地气温创下历史极值。中国气象局数据显示，2020年12月，全国平均温度为-3.6℃，为近七年内最低值。低温影响下，12月我国食品价格重新走高，影响CPI同比涨幅重新回正。

　　2020年汛期过后，我国蔬菜价格冲高回落并逐月进入下降通道。但本轮寒潮对蔬菜价格影响巨大，从环比数据来看，鲜菜价格上涨8.5%，影响CPI上涨约0.22个百分点。农业农村部监测数据进一步印证了这一态势。据统计，2020年12月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.91元，环比涨9.6%，同比涨7.7%；分品种看，环比价格24种上涨，4种下跌。

　　“寒潮对鲜菜价格的影响是最为显著的。”浙商证券首席宏观经济学家李超分析认为，鲜菜生长对气候较为敏感，寒冷天气和干旱条件会对鲜菜单产有负面影响；低温、霜冻、雨雪对运输有较大不利影响，运输成本显著增加；同时，鲜菜保质期较短，缺乏库存来缓冲供给收缩的压力，价格容易快速拉升，对CPI食品项形成2-3个月的支撑。

　　与鲜菜同步，鲜果与水产品价格分别上涨6.5%和1.7%，分别影响CPI上涨约0.11个和0.03个百分点；蛋类价格下降10.8%，影响CPI下降约0.07个百分点。

　　其他七大类价格环比三涨两平两降。其中，交通和通信、居住、生活用品及服务价格分别上涨0.9%、0.1%和0.1%；衣着、医疗保健价格均持平；其他用品和服务、教育文化和娱乐价格分别下降0.4%和0.1%。

　　“受国际原油价格波动影响，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨5.2%、5.8%和3.0%，合计影响CPI上涨约0.1个百分点。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示。

　　具体从消费分项来看，民银智库宏观与区域研究团队负责人应习文指出，文化、娱乐和教育价格受局部地区疫情反复影响，环比下降0.1%；衣着价格在新品上市效应消退后环比持平；医疗价格保持稳定环比持平；主要制造业产品价格仍保持弱势，但由于工业品和能源价格明显回升，交通通信环比大涨0.9%，生活用品环比上涨0.1%；受疫情反复，房屋租金价格保持弱势，环比下降0.1%。

　　猪肉、羊肉价格季节性回升

　　受寒潮和季节性因素的双重影响，去年12月猪肉价格拾级而上，带动羊肉等其他肉类替代品价格普涨。据统计，畜肉类价格上涨4.3%，影响CPI上涨约0.29个百分点。畜肉类产品中，猪肉价格上涨6.5%，影响CPI上涨约0.28个百分点。

　　从商务部市场监测数据来看，在2020年11月30日-12月6日、12月7日-13日、12月14日-20日和12月21日-27日四周时间内，猪肉市场批发均价分别为41.98元/公斤、42.32元/公斤、43.55元/公斤和43.96元/公斤。

　　董莉娟指出，随着元旦春节到来，消费需求季节性增加，饲料成本有所上升，猪肉价格由上月下降6.5%转为上涨6.5%，羊肉价格由上月持平转为上涨2.6%。

　　“每年年底南方开始做腊肉北方开始杀年猪。但由于制作腊肉需要一定气候条件，去年12月初寒潮推动南方腊肉制作高峰提前出现。12月底后的一周时间内，制作腊肉的需求量会出现下降，逐渐进入尾声阶段。”搜猪网首席分析师冯永辉认为。

　　不过在随后接踵而至的1月份，各地屠宰结算价格出现下调。搜猪网分析指出，这是由于近期需求面出现回落，加之新冠肺炎疫情影响，屠宰企业开工下降明显；猪肉走货压力不减，北方部分地区封路，运输受阻，部分散户抛售，供应增多导致。目前，南方需求高峰已过，整体出现下滑迹象。但东北地区因价格偏低，养殖户出现抵触，企业收购难度增加使得整体价格有所反弹。

　　值得关注的是，生猪产能确定性恢复，而近期饲料价格的上涨进一步拉升了养殖端成本，联动影响猪价走高。

　　李超指出，我国粮食生产受“冷冬”影响较小，但寒潮引发的干旱等异常气候带来了美洲大豆、玉米产量收缩预期，国际粮食价格上涨带动我国大豆和玉米价格上涨。“我们认为，除了海外价格普涨的因素之外，国内需求旺盛而供给相对弱势的局面也对玉米、大豆和豆粕价格形成较强支撑，未来价格仍有上涨空间。”

　　2021年通缩可能性仍小

　　“我们认为，未来1-2个季度CPI仍有较强的新涨价动力。”李超认为，冬季是猪肉消费旺季，需求侧对猪肉价格有一定支撑，去年12月份高频数据已有所体现；拉尼娜事件造成的冷冬，带来鲜菜、畜肉等食品项环比增长力度高于往常年份。

　　“随着猪肉价格下行周期开启，预计2021年猪周期将对全国CPI形成拖累。”财信证券首席经济学家伍超明称，一般从母猪补栏到生猪出栏耗时一年左右，去年11月能繁母猪存栏已连续14个月环比增加，表明猪肉供给潜能增加，未来猪肉价格下降压力加大。“我们推算2021年CPI猪肉价格同比降幅在20%-26%左右，预计拉动CPI下降0.9%-1.2%，均值水平约为1个百分点。”

　　“2020年，CPI在‘黑天鹅’因素冲击下从高通胀进入通缩，前有新冠疫情，后有沙特、俄罗斯原油价格战，核心CPI萎靡不振，猪、油齐跌拖累CPI一路下行。今年，‘黑天鹅’将逐个退场，CPI也有望实现低位反转，全年趋势仍是上行。”华创证券首席宏观分析师张瑜认为。

　　李超认为，随着新冠疫苗接种的渐次落地，出行产业链相关的价格（宾馆、机票、旅游等）有望提振；原油、煤炭价格回升同样有利于交通项和居住项价格指数的修复。

　　“总体上，我们预计2021年核心CPI将升至1%附近。”张瑜预测。其中，国内消费需求修复带动核心CPI回升或是最显著的因素。线下消费场景重建，需求加速修复，服务业可期待量价回升；国际需求修复仍受制于海外疫情反复问题，高不确定性限制了油价上涨空间。从供给侧来看，猪周期产能修复猪价回落则是掣肘通胀的主要因素。

　　伍超明指出，2021年，翘尾因素影响将回落约2.5个百分点；猪周期继续下行将拖累CPI下降约1个百分点；同时，CPI上行动力由食品端切换至非食品端，但国内消费弱复苏和全球负产出缺口仍在，CPI大概率依然温和。北京商报记者 陶凤 刘瀚琳

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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