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打着致歉的名号强行表白自己 全棉时代忘了本

2021年01月12日08:02 | 来源：北京商报
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　　一则广告搞错了笑点，一封道歉信搞错了重点，眼下“网红品牌”全棉时代正在经历前所未有的信任危机。这份声明除了开头提及几句道歉之外，剩下的绝大篇幅都在进行企业宣传。大家将其总结为寥寥几句“我错了”，长篇累牍“我真棒”，打着致歉的名号强行表白自己。

　　化妆也好，卸妆也罢，女性对自身容颜的修饰，是个人选择也是群体爱好，不应该成为幽默故事的“包袱”。广告虽为宣传产品的创意视频，但以女性的安危为故事主线，本来就是以身犯险。看上去卸妆变脸机智脱险是个黑色幽默，但这个创意既不高级也不善意。这个品牌自以为幽默的广告片，其实伤害最大的也是自己的目标受众，遭到潮水般的舆论围攻并不奇怪。

　　“翻车”的比例比比皆是，但经典的广告创意无不是思维的花火、精神的启迪，在内容和产品之间巧妙地架设联系、找到共鸣，最终以传递真、善、美为归宿。

　　幽默和低俗只有一线之隔，因此在表达的时候需要慎之又慎，否则很容易踩踏边界。幽默可以自嘲、自黑，可以讽刺社会上的不良现象、恶俗的风气。但幽默的底线应是善意、友好的，不能伤害他人，不能以挖苦他人为乐，更不能把快乐建立在他人的痛苦上，不论背后的群体是大是小。低俗常常伴随着投机性质的，借以某些特殊的展示形式，来吸引关注或互动，是不合时宜的“抖机灵”。

　　此次广告事发后，全棉时代曾回复网友称，“视频为广告创意，仅作为突出商品的清洁功能”，如此解释苍白无力，并不能完全平息公众的怒火。企业危机公关早已不是新领域，但却是一个常新的问题，引发全网群嘲的案例层出不穷。

　　纸巾本不是一门好做的生意。十年前，稳健医疗创立了子公司“全棉时代”，生产高品质的全棉日用品。

　　这些年，全棉时代长在了好时候。它成长于互联网时代，有网红基因，有流量牵引，有消费升级的天时地利。以“棉”为核心，主打安全健康牌，迎合了现代人对健康生活、品质生活的追捧。全棉时代受到全民热捧，“营收头牌”棉柔巾在市场上的优秀表现，再次回应了“赛道站准了仿佛就能躺着数钱”的说法。

　　稳健医疗增长能不能稳，全棉时代扮演重要角色。相比于自己的竞争对手，同为医用敷料市场的大咖，奥美医疗、振德医疗更专精于医用相关产品的市场。稳健医疗的发展思路看上去并没有前者那么“稳”，反倒是一手经营消费品，一手经营医疗用品。

　　“危机公关”本质就是对“危”的正视和管理，对“机”的捕捉和放大。全棉时代的全面翻车，正在提醒稳健医疗，做好危机公关，本着消费者至上的理念，是做好产品管理的重要一课。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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