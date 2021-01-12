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上市公司理财AB面 近九成个股理财超亿元

刘凤茹
2021年01月12日08:04 | 来源：北京商报
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原标题：上市公司理财AB面

　　1月11日，一则中来股份（300393）购买私募基金“踩雷”的消息在资本市场刷屏，而与此同时，还有哪些A股上市公司购买理财产品同样值得关注。据Wind统计，在2020年1月1日-2021年1月11日期间，A股共有包括中来股份在内的1218家上市公司购买了理财产品，其中有38股认购理财产品的合计金额超过50亿元。

　　中来股份“踩雷”砸停股价

　　中来股份认购私募基金“踩雷”的消息重创公司股价。

　　交易行情显示，中来股份1月11日早盘低开17.51%，随后走势维持低位运行。当日下午开盘后，中来股份快速跌停，虽说盘中中来股份多次打开跌停板，但最终还是跌停收盘。截至1月11日收盘，中来股份报收9.5元/股，跌幅为20.03%。中来股份1月11日全天总共成交7.8亿元，换手率为14.81%，跌停板位置封单逾3.8万手。

　　消息面上，中来股份预计2020年实现的归属净利润同比下降52.71%-62.99%。“归属净利润下降主要原因系公司购买的委托理财（认购私募基金）在报告期内大额亏损，对净利润影响为-16820.66万元。”中来股份如是表示。

　　据中来股份公告，公司于2019年11月-2020年1月先后分4笔进行了闲置自有资金委托理财（认购私募基金），向泓盛腾龙1号私募证券投资基金（以下简称“腾龙1号基金”）、泓盛腾龙4号私募证券投资基金（以下简称“腾龙4号基金”）、方际正帆1号私募证券投资基金（以下简称“正帆1号基金”）、正帆顺风2号私募证券投资基金（以下简称“正帆2号基金”）分别认购了3000万元、5000万元、6000万元、6000万元，合计认购总额为20000万元。

　　公告显示，2021年1月4日，基金管理人通过微信向中来股份联络人发送了截至2020年12月31日的基金净值表。2020年12月31日，上述4只基金净值较2020年11月30日均有急剧下降，于2020年12月当月亏损15868.22万元，主要原因系基金投资的股票市值出现大幅度下降。

　　根据相关资料，在整个投资运作期间，腾龙1号基金、腾龙4号基金、正帆1号基金、正帆2号基金4只产品均重仓济民制药，并持股博济医药、荣科科技和奇信股份。

　　中来股份上述事宜也被监管紧盯，1月11日，深交所在关注函中要求中来股份说明公司是否按照《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第8.4.4条的规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并说明作出上述投资决定的尽职调查、审核决策过程，相关报告制度和监控措施的执行情况，董事审议相关议案时是否审慎判断可能的风险及收益，是否充分关注相关风控制度和措施是否健全有效，是否履行忠实勤勉义务。

　　关于公司相关问题，北京商报记者致电中来股份证券部进行采访，对方表示，“相关内容深交所也下发了关注函，我们也会根据相关问题进行回复，后续可以关注回复的相关内容”。

　　近九成个股理财超亿元

　　北京商报记者注意到，中来股份购买理财产品只是众多A股公司中的一个缩影。

　　据Wind数据，以2020年1月1日-2021年1月11日为统计期限，除了中来股份之外，A股还有1217家上市公司也购买了理财产品。

　　Wind披露的理财类型显示，包括结构性存款、证券公司理财产品、逆回购、基金专户、通知存款、信托、银行理财产品、存款、定期存款以及投资公司理财产品等类型。

　　北京商报记者据Wind数据统计，以认购理财产品合计金额来看，在2020年1月1日-2021年1月11日期间，上述1217股中，有1072股的投资金额在1亿元（不含）以上，占比约88.09%；有610股认购理财产品的合计金额超5亿元。

　　Wind数据显示，华数传媒、惠而浦等38股在2020年1月1日-2021年1月11日期间认购理财产品合计金额超50亿元。欧普照明、江苏国泰、养元饮品、公牛集团等11股在2020年1月1日-2021年1月11日期间认购理财产品合计金额超过百亿元，其中欧普照明认购理财产品合计金额最高，约414.22亿元。相比之下，浙江永强认购的理财产品合计金额仅为83万元。

　　Wind数据显示，从持有理财产品个数来看，上述1217股中，有569股持有的理财产品个数在10个（含）以上，金山办公、万兴科技、东方环宇等65股持有的理财产品个数则在50个以上。网宿科技、金龙汽车、辰欣药业等10股持有的理财产品个数超百，其中江苏国泰持有的理财产品个数最多，有305个。具体来看，江苏国泰的理财产品类型主要是由结构性存款、银行理财产品构成。

　　过度理财不可取

　　对于理财的目的，多家上市公司均表示是为了提高公司的资金使用效率。

　　诸如，今年1月9日康弘药业发布公告称，公司子公司成都康弘制药有限公司使用自有资金购买了理财产品“芙蓉锦程”单位结构性存款，理财本金为8780万元。康弘药业表示，在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　在著名经济学家宋清辉看来，上市公司短期内选择理财产品具有一定的可取之处，只要不违背相关规定就无可厚非。牛牛金融研究总监刘迪寰亦表示，上市公司购买理财产品一般来说是比较正常的行为，但要分两面来看。首先，不扩大投资却去买理财产品，意味着管理层暂时未找到合适机会，不扩大生产规模，公司未来业绩增长有限；而另一方面，需要注意的是部分公司，诸如在现金状况良好背景下，购买理财产品不盲目扩大生产，不盲目跨界搞多元化，也是对股东的负责。

　　宋清辉还谈到，上市公司购买理财产品并非稳赚不赔的买卖。而一家上市公司若过度投资理财，或者把理财作为长期性投资，这种投资行为并不可取。

　　“上市公司应该在合理的范围内，将购买理财产品作为现金管理的手段。过度理财有可能造成公司实体业务增长在资金端缺乏助力，对上市公司的基本面和可持续成长带来负面影响。”投融资专家许小恒如是表示。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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