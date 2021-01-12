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仅具有消毒功能！ 谁为十倍利润的“消字号”买单

姚倩
2021年01月12日08:06 | 来源：北京商报
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原标题：谁为十倍利润的“消字号”买单

　　“大头娃娃”事件近日引发舆论哗然。漩涡之中的当事企业欧艾健康，在未取得 “药字号”产品备案的情况下，产品是以什么身份在市场上销售的呢？根据家长提供的产品图，涉事面霜使用的是“（闵）卫消证字”许可证号。

　　事实上，“消字号”属于消毒用品范畴，并不属于药品，无法用于皮肤病等疾病的治疗。与“药字号”相比，“消字号”许可证可以轻松获取。

　　资料显示，“消字号”是指经地方卫生部门审核批准“卫生许可证”的产品，属于消毒用品范畴。不同于“药字号”的审批，“消字号”产品的许可认证审批由地方卫生健康部门执行，检测指标主要是杀菌作用。“国药准”字号则由国家药品监管部门审批，需要经过一系列药理、病理、副作用、临床验证等方面的测试、验证等，时间也更长。

　　北京观道律师事务所律师朱金元在接受北京商报记者采访时表示，“消字号”产品仅仅具有消毒的功能，不具备药物的任何其他功能，宣传“消字号”产品具有辅助治疗、预防疾病等作用的行为，涉嫌虚假宣传。

　　而且想要取得一款“消字号”面霜产品并不难，北京商报记者调查发现，这类产品的成本可低至10元，但售价可卖至百元。

　　“你不用管，我们这边全都给你弄好”，一家可代工“消字号”产品的企业业务人员向北京商报记者打保票并介绍称，公司提供全套服务，覆盖产品配料选择、加工生产、包装设计、成品装盒装箱、品牌注册以及许可证号的取得。

　　据另一家可代工“消字号”产品的企业业务人员介绍，祛痘类面霜产品的出厂价（含包装）在10-15元/瓶，1万瓶起做，产品的许可证号成本可含在10-15元/瓶的价格中，无需另外出钱。在销售时，价格可卖至70-100元/瓶。不过，业务人员拒绝透露配料具体成分，并表示产品外包装上的配料表不会是全部成分。

　　据媒体报道，此次“大头娃娃”事件中的涉事产品益芙灵主要是通过销售上门推荐后，入驻母婴店，该产品的出厂价为4元，母婴店的进货价为28元。女婴家长告诉北京商报记者，其在母婴店购买的益芙灵售价为69元。“进价28元，售价69元，利润可想而知……”女婴家长说道。

　　值得一提的是，目前淘宝平台仍有大量“消字号”云南七草抑菌膏产品在售卖。在业内人士看来，处罚过轻是非法产品持续横行的重要原因。

　　根据《消毒管理办法》，消毒产品生产经营单位生产经营的消毒产品的命名、标签（含说明书）不符合卫生部的有关规定，宣传内容不真实，出现或暗示对疾病的治疗效果，县级以上地方卫生行政部门依据《消毒管理办法》，责令其限期改正，可以处5000元以下罚款；造成感染性疾病暴发的，可以处5000元以上20000元以下的罚款。江苏省南通市市场监督管理局副调研员缪宝迎曾撰文指出，这种处罚对于高利润的“消字号”药膏生产企业来说，可以忽略不计。

　　日化行业专家、赛恩资本合伙人夏天在接受北京商报记者采访时表示，“消字号”产品利用的是消费者对相关条例的不了解，大多数为不正规企业走的“歪门邪道”。

　　在中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江看来，商家之所以虚假宣传和非法添加违禁成分，目的就是为了牟取更多非法利益。因此，一旦查清商家确实存在违法行为，不仅要使其承担相应的民事赔偿责任，而且要依法对其进行行政罚款、停业整顿、吊销执照等处罚，让违法者得不偿失。

　　对于如何强化这方面的监管，北京商报记者致电国家市场监督管理总局以及国家药品监督管理局，但截至发稿未收到回复。 北京商报记者 姚倩

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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