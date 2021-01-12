靖 雯

国家统计局1月11日发布的数据显示，2020年12月份全国居民消费价格指数（CPI）同比涨0.2%，由降转涨；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比降0.4%，降幅收窄。

CPI转涨三年 稳在“2区间”

12月份CPI除同比上涨外，环比也上涨了0.7%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，CPI由降转涨是各地区各部门巩固拓展疫情防控和经济社会发展的成果。另外，居民消费需求持续增长、特殊天气以及成本上升也是影响CPI数据变化的重要因素。

“食品价格的上涨是2020年12月CPI由降转涨的重要原因。”苏宁金融研究院消费金融研究中心主任付一夫对国际商报记者表示，一方面，自2020年12月份以来，冷空气侵袭了中国大部分地区，多地气温持续偏低，受此影响，蔬菜、鲜果等农产品的生产、仓储、运输成本均有所上涨；另一方面，随着元旦的到来和春节的临近，市场对果蔬和肉类的消费需求出现季节性增加，相应地，食品价格也出现季节性走高。

“猪肉价格反弹、基数降低和极寒天气在一定程度上带动了果蔬价格走高，推动了12月CPI食品价格由降转升。”光大银行金融市场部分析师周茂华对国际商报记者表示，未来几个月，受疫情以及服务、餐饮业降温，高基数效应等因素影响，国内物价仍面临压力，预计CPI同比处于负值区域概率偏大。

刘学智在接受国际商报记者采访时表示，非食品价格由前月-0.1%转为持平，主要是原油价格上涨带动车用燃油等相关消费产品价格上升。核心CPI同比涨幅小幅下降0.1个百分点至0.4%，反映整体需求仍然偏弱。

对于全年CPI数据表现，付一夫表示，2020年CPI同比上涨2.5%，这已是连续第三年保持在“2区间”，充分反映出中国整体物价运行的稳定以及市场供求总体上的平衡态势。伴随着国内疫情防控形势的稳定向好以及国民经济的持续恢复，预计2021年中国CPI仍将继续处在温和增长区间。

周茂华认为，2020年物价呈前高后低走势，结构性特征明显，主要受五方面因素影响：一是国内生猪产能逐步恢复带动猪肉价格稳中有降；二是去年高基数效应带动去年下半年CPI同比回落；三是管理层采取措施推动国内生产加快恢复，优先保障民生必需品供给，果蔬价格整体平稳；四是突发疫情对国内需求也构成一定抑制，服务类价格整体表现低迷，国内核心CPI同比处于低位；五是工业部门主动去库存减价促销也对去年物价产生抑制。但随着国内疫情防控取得积极进展及托底内需政策效果继续释放，可以预见，2021年物价将表现出温和增长的态势。

PPI下降 需求端在回暖

2020年12月份PPI同比下降0.4%，环比上涨1.1%；工业生产者购进价格同比持平，环比上涨1.5%。2020年全年，工业生产者出厂价格比上年下降1.8%，工业生产者购进价格下降2.3%。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金在接受国际商报记者采访时表示，PPI同比下降反映了需求端在回暖，尤其是中上游环节价格降幅加速收窄，反映了工业部门内部的价格传导较为顺畅。受全球经济复苏、需求改善的支撑，PPI在2021年继续上行的概率较大，生产端通缩的形势会进一步改善。更为重要的是，前期库存周期在极短时间内走出了一个小周期，PMI关于库存的先行指标也暗示了库存周期的重新回暖，企业补库开始增加，也将拉动工业品价格上涨。

周茂华认为，从趋势看，国内工业品价格将出现稳步复苏态势。原因有二：一是经济体大规模抒困政策与疫苗接种逐步铺开，利好大宗商品价格；二是国内需求稳步复苏，需求侧对供给拉动的动力在逐步增强，且工业部门逐步趋于平衡、可持续。

刘学智表示，2020年12月煤炭、原油等相关能源产品以及黑色金属、有色金属等相关产品价格回升势头较强是PPI同比降幅收窄的重要原因。近来路透商品指数（CRB）和国际原油价格明显上升，国内流通中的生产资料价格普遍上涨，工业生产不断加快，预计PPI将延续上升势头，2021年一季度有望出现正增长。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)