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报告显示：预计2021年全球经济有望增长约5.8%

李高超
2021年01月12日08:12 | 来源：国际商报
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　　本报讯 记者李高超报道 公募基金公司先锋领航1月8日发布《2021年全球经济及市场展望：黎明将至》报告。报告认为，全球经济在2021年将持续复苏，但复苏之路很可能并不均衡。预计2021年全球经济有望增长约5.8%，其中美国和欧洲经济增速可以达到5%，中国的经济增速可以达到9%。

　　报告分析，2021年全球经济将持续复苏，但抗疫仍在持续。先锋领航投资策略及研究部亚太区首席经济学家、先锋领航资本市场模型（VCMM）研究团队全球主管王黔认为，“我们对全球经济的展望主要取决于公共健康状况。虽然疫苗推出在即，但全球经济复苏之路很可能并不均衡，不同行业、不同国家之间也将存在显著差异”。她分析，2021年经济复苏的步伐取决于两个比例：一是易感人群比例，也就是对病毒缺乏免疫力的人群比例；二是对回归正常生活抱有抵触情绪的人群比例。

　　先锋领航预计，2021年中国经济将延续强劲复苏势头，经济增长率有望达到9%。

　　放眼全球其他国家和地区，预计2021年美国和欧元区的经济增长率均为5%，而且这些经济体将在就业方面取得重大进展。

　　新兴市场的经济增长率可达6%，但其经济复苏表现会呈现出更多的不均衡，面临的挑战也会更为严峻。

　　报告指出，新冠肺炎疫情虽然确实给全球经济带来了长期负面影响，但同时也在深化工作自动化和加速经济数字化方面产生了正面影响。尽管封锁措施和经济衰退对社会造成了较为严重的冲击，但这些影响终究只是暂时的。若新冠肺炎疫情能得到有效控制，公众的健康状况能够得到保障，那么永久性失业所带来的“疤痕效应”对经济的影响也将是有限的。

　　此外，报告通过采用公允价值法对全球股票市场进行了预测。结果表明，虽然全球股市未被严重高估，但也不会在未来产生高额回报。这也意味着在全球范围内，不同价值区间存在着广泛的投资机会。然而鉴于利率将长期处在较低水平，在可预见的未来，固定收益类资产的回报率则很难出现大幅增长。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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