岁月不居，时节如流。送走不平凡的2020年，春节的脚步也越来越近了，各大商家的年货季已经拉开了序幕。从糖果、零食、瓜子、牛羊肉到海鲜、牛奶、保健品，随着时代的发展、生活水平的提高，人们的年货清单也在不断发展壮大。

在疫情的阴霾尚未散去的当下，人们的年货清单发生了哪些变化？对市场保持敏锐嗅觉的商家们做了哪些调整？让我们一起来看一下。

■本报记者 曲晓丽

春节的脚步越来越近，置办年货自然成为居民节日消费的重头戏。在“年年有余”的寓意下，家家户户的餐桌上自然少不了海鲜。然而突如其来的疫情让曾经备受青睐的进口海鲜不再是年货清单上的主角，而国产的贝类、虾类、带鱼、平鱼等产品将在年货季迎来涨价潮。

“在进口海鲜产品需求下降的情况下，国产海鲜需求量上升，但是受整体大环境影响，目前价格上涨不明显。”渔肴鲜（北京）食品有限公司总经理吴洋对国际商报记者表示。

近几年，随着生活水平提高，金枪鱼、三文鱼、银鳕鱼、牡丹虾、波士顿龙虾、帝王蟹等进口中高档海鲜逐步成为年夜饭餐桌上的常客。在海鲜年货清单不断壮大的同时，我国的海鲜食用版图也逐步扩张。

“我国南北方在食用海鲜方面有较大差异，南方居民的日常饮食中水产品占比较高，北方居民的日常饮食中牛羊肉拥有一定的比重，但是近两年水产品的占比逐步上涨，尤其是西北市场。”吴洋说。

据介绍，海鲜年货多以礼盒装为主，一般从12月份开始进入海鲜产品年货季。其中元旦前后为第一波销售高峰，以公司福利形式居多；第二波年货季则从农历春节前两周开始进入销售高峰，并且会一直持续到正月十五。

上海水产集团副总裁陈华丽对国际商报记者表示，水产品年货市场往年都是以原条鱼或原料为主。随着生活节奏加快，消费者更加喜欢便捷的烹饪方式，所以水产品深加工、精加工、半成品、调味品等产品形式成为水产品年货的发展趋势之一。

“北方居民偏好规格大的年货，例如虾类，平时购买40~50个头（公斤）的，但是年节就要买10~20个头（公斤）的产品。”吴洋说道。在以往的年货市场，国产的虾类、虾仁、黄鱼、平鱼、带鱼，进口的鳕鱼、黑虎虾仁、北极甜虾、巴沙鱼等都是颇受消费者欢迎的年货品类。

今年，进口水产品在年货市场遇冷已经成为不可避免的现实。“考虑到进口水产品仍受疫情影响，水产集团今年年货产品方面重点以国产海鲜为主，主要有东海竹节虾、鳗鱼干、黄鱼鲞、蟹粉、冻鲍鱼、国产青虾仁、东海红虾仁，包括鳗鱼丸在内的鱼丸系列以及传统的鲳黄带等。”陈华丽说。

一边是线上线下渠道的严密防疫管控，一边是消费者对进口水产品的忌惮心理，这使得水产品进口举步维艰。“从贸易端就可以明显地感到水产品进口的遇冷。虽然原料价格下降，但是进口综合成本（包含运输、仓储、通关、消杀等）上涨明显，水产品国际订单量下降明显。”吴洋介绍道。

销售受阻倒逼企业转型升级，加强进口水产品新品、渠道的研发成为企业的必由之路。渔肴鲜将原有的进口水产品加工成即食类产品，在渠道上从传统商超向餐饮渠道拓展。

以日本料理盐烤青花鱼为例，公司原有的生制产品只是经过简单地去刺去鳍等初级加工，现有的产品则是经过烤制、调味的即食成品，日式料理店只需复热后就可以提供给顾客。

“公司在两年前就着手进行半成品研发，但是当时市场认知度不够，尚未成熟，疫情将这一进程提前了至少两年的时间。”吴洋表示。

谈及春节前后水产品的价格，吴洋介绍道，每年春节前，随着活虾下市、需求上涨，冻虾价格都会整体上涨。此外，国产鲳鱼、带鱼的产季在9~11月，通常10~11月已经完成收购，到年货季也会迎来价格上涨，而黄鱼由于属于养殖类水产，价格一般不会有较大上涨。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)