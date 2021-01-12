曲晓丽

■本报记者 曲晓丽

天冷了，肉类消费也进入旺季，然而今年很多消费者发现，牛羊肉价格涨了不少。中国肉类协会相关负责人对国际商报记者表示，从近期肉价上涨情况来看，肉类市场保供稳价的任务比较艰巨。在节日消费拉动和生产流通成本增加支撑下，预计猪牛羊肉总体价格将呈季节性波动上涨走势。

寒冷的冬季，一家人围在一起吃顿火锅，暖暖的,幸福又满足。然而，北京市的刘先生却发现最近一段时间，超市里的牛羊肉卷价格逐渐涨价。“之前羊排一直是30多元钱一斤，现在都是40多元一斤，眼见着价格往上涨。”他说道。

对于山东烟台从事养殖的徐女士来说，自家养的牛羊肉终于能够卖到50元一斤了。徐女士草饲喂养、通过朋友圈销售的牛肉由于品质高，价格一直高于当地平均售价。曾经，每斤40多元仍苦于没有销路，现如今每斤50元也会一售而空。

据农业农村部监测，1月8日，我国“农产品批发价格200指数”为133.26，全国农产品批发市场猪肉平均价格为46.26元/公斤；牛肉76.96元/公斤；羊肉74.76元/公斤。而在两个月前，去年的11月6日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为39.37元/公斤；牛肉75.57元/公斤；羊肉68.38元/公斤。由此可见，近两个月，猪肉和羊肉的批发价格上涨幅度均高于10%。

谈及肉类价格上涨的原因，该负责人表示，去年12月份，全国生猪收购价和猪肉价格的回升，带动了羊肉价格的上涨。随着餐饮业逐渐恢复、气温降低，火锅消费增加，加之春节临近肉类消费增长等因素使得羊肉需求增加较大。

从供应端看，羊肉供给增长相对较慢。“一方面，国内能繁母羊养殖饲养积极性有待提高，国内羊肉供给增长较慢；另一方面，今年以来羊肉进口同比有所下降。”该负责人表示。

国家统计局数据显示，我国羊肉产量从2010年的406万吨增加到2019年的487.5万吨，增加了20.1%，增速慢于同期人均消费量的增速。受国外新冠肺炎疫情影响，2020年我国羊肉进口数量减少。

“预计节日期间，政府将加大储备肉投放量，增加市场供应，保障市场稳定。”该负责人认为。

据他介绍，从渠道端看，线下渠道尤其是批发市场、农贸市场肉类销售占比下降较快，大卖场、连锁超市等现代零售渠道肉类销售较稳定；线上渠道包括传统电商渠道以及直播带货、社群营销和社区团购等新兴线上销售渠道增长较快。

为抓住年货季的商机，商家们热火朝天地忙着年货礼盒的生产和销售，如双汇集团“双汇礼品街”推出的肉类礼盒，四川高金集团推出“2020巴蜀公社新春礼盒”。

据该负责人介绍，近几年，礼盒装肉类产品主打春节市场，包装精美，价格实惠，送礼自用两相宜，受到消费者欢迎。此外，快捷、易烹饪的肉类年货产品，如调理肉制品逐渐增加。调理肉制品具有食材选择丰富、简单易做等特点，能同时满足消费者对健康和便利的追求，菜肴式肉制品、裹面肉制品等调理肉制品在肉类年货市场都受到欢迎。

知名品牌的肉类制品在年货市场上更受欢迎。据介绍，随着人们食品安全意识和品牌意识的增强，肉类年货市场上品牌肉类产品占比日渐提高。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)