1月11日，商务部办公厅发布《关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知》（以下简称“通知”），从持续推动企业节能增效、快递包装绿色供应链管理、发挥平台优势培育绿色发展生态以及保障措施等四个方面推出12项举措。

通知明确，加强规范引导，落实好电商领域快递包装禁限制要求。重点地区的电商企业要逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。推动电商外卖平台与回收企业等开展多方合作，在重点区域投放外卖餐盒等回收设施。推动电商企业建立包装产品合格供应商制度，扩大合格供应商包装产品采购比例，禁止采购使用重金属含量、溶剂残留等超标的劣质包装和有毒有害材料制成的填充物。

通知要求，积极引导绿色消费。鼓励电商平台建立积分奖励、信用评分等机制，引导消费者购买绿色商品、使用绿色包装或减量包装，参与包装回收。引导电商平台开展以旧换新等绿色环保主题促销和教育宣传活动，传播绿色环保理念，增加消费者对绿色产品的认知。鼓励电商平台开展绿色公益活动，提升消费者绿色环保意识。

通知提出，增强数字化运营能力。鼓励电商企业应用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，加强供需匹配，提高库存周转率，推动多渠道物流共享，应用科学配载，降低物流成本和能耗。

通知还强调，加大政策支持。综合运用规划、标准、资金、投融资等政策导向，推动电子商务企业绿色发展。建立健全绿色电商评价指标，通过示范创建、综合评估等工作，培育一批绿色电商企业，形成一批可复制推广的环保技术应用、快递包装减量化循环化推广新模式。指导电商企业积极参与财政资金支持的绿色技术研发项目，鼓励符合条件的电商企业在开展绿色、可循环快递包装规模化应用中申请绿色信贷。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇对《经济参考报》记者表示，通知在继续重视推广使用绿色、可循环快递包装的基础上，强调发挥电商企业和平台在电子商务绿色发展上的重要作用。同时，进一步指明了电子商务绿色发展的抓手，包括组织开展国家绿色数据中心推荐、引导电商产业园区向绿色低碳循环方向改造升级、发挥电商平台优势引导绿色消费等。

在洪勇看来，通知在举措安排上长短相济，推动电商企业节能增效，实现绿色发展。其中，既要求电子商务平台承担绿色管理责任，引导平台内经营者减少、替代一次性塑料制品使用，对使用情况开展调查，按要求上报评估情况，又部署建立健全绿色电商评价指标，通过示范创建、综合评估等工作，培育一批绿色电商企业。

洪勇认为，通知的出台，将强化电子商务企业绿色发展理念，形成电子商务绿色发展生态环境，促进电子商务领域绿色消费，有助于电子商务领域积极落实“五大发展理念”以及努力争取2060年前实现碳中和目标的具体举措，推动我国电子商务高质量发展。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)