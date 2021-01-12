国家统计局1月11日数据显示，2020年12月，猪肉价格止跌回升，全国居民消费价格（CPI）环比和同比均由降转涨。从环比看，CPI由上月下降0.6%转为上涨0.7%；从同比看，CPI由上月下降0.5%转为上涨0.2%。2020年全年，CPI比上年上涨2.5%，维持在“2”时代，远低于3.5%的通胀控制目标。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，去年12月，各地区各部门巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，居民消费需求持续增长，同时，受特殊天气以及成本上升影响，CPI由降转涨。从环比看，CPI由上月下降0.6%转为上涨0.7%。其中，食品价格由上月下降2.4%转为上涨2.8%，影响CPI上涨约0.62个百分点。随着元旦及春节到来，消费需求季节性增加，同时饲料成本有所上升，猪肉价格由上月下降6.5%转为上涨6.5%。

“从同比看，CPI由上月下降0.5%转为上涨0.2%。其中，食品价格由上月下降2.0%转为上涨1.2%，影响CPI上涨约0.26个百分点。”董莉娟说。

董莉娟指出，食品中，鲜菜价格上涨6.5%，涨幅比上月回落2.1个百分点；鲜果价格上涨6.5%，涨幅扩大2.9个百分点；牛肉和羊肉价格均上涨4.6%，涨幅均有扩大；猪肉价格下降1.3%，降幅收窄11.2个百分点。非食品价格由上月下降0.1%转为持平。非食品中，交通和通信价格下降3.1%，其中汽油和柴油价格分别下降14.8%和16.2%；医疗保健价格上涨1.3%；教育文化和娱乐价格上涨0.9%。

“去年12月CPI同比显著回升，主要是食品价格上升、原油相关非食品价格上升带动。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示。

浙商证券首席经济学家李超表示，去年12月猪肉价格止跌回升，一方面，由于猪肉消费旺季来临，需求端有较强支撑；另一方面，尽管能繁母猪存栏连续增长，但目前母猪存栏中后备三元母猪占比较高，导致生猪产能回暖略慢。中长期来看，供给确定性回升推动猪价进入下行通道的逻辑不改。

兴业证券首席经济学家王涵指出，在春节效应影响下，包括猪肉及鲜菜蔬果在内的食品价格全线上行。猪价对CPI拖累减弱，同时拉动PPI生活资料同比反弹。同时，受近期降雪及快速降温天气影响，蔬菜鲜果生产期延长，运输成本上涨，助推鲜菜蔬果价格上涨。

展望2021年，唐建伟认为，受翘尾因素影响，2021年一季度CPI可能负增长，受需求恢复带动，二季度之后CPI有望逐渐回升。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)