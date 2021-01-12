记者1月11日从银保监会官网获悉，银保监会日前公布《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》（以下简称“通知”），向行业明确传达了短期健康保险业务规范经营的信号。

银保监会有关负责人表示，近年来，行业健康保险业务快速发展，年均增速超过30%，受到社会各界广泛关注，但也存在较多突出问题。例如，部分产品缺乏定价基础，保额虚高；部分公司销售行为不规范，把短期健康险当作长期健康险销售，一旦赔付率超过预期就停售产品，严重侵害了消费者利益；核保理赔不规范；无序竞争，不利于全社会形成正确的健康保险消费观念。

通知规范了产品续保，明确短期健康险不得保证续保，严禁把短期健康险当作长期健康险进行销售。同时要求加大信息披露力度，要求保险公司每半年披露短期健康保险业务整体赔付率，接受社会监督。

规范销售行为方面，通知强调，严禁捆绑强制搭售，限制消费者购买产品和服务的权利。严禁随意停售，保险公司停售短期健康保险产品，应当披露具体停售原因、停售时间，以及后续服务措施等信息。规范核保理赔方面，要求保险公司规范设定健康告知信息，不得无理拒赔。

银保监会有关负责人建议，消费者在选购健康保险产品时认真阅读产品条款，并重点关注产品的保险期间和保险责任。短期健康保险产品的保险期间一般是在1年及以下，且不保证续保。保险期间超过1年的，或包含保证续保责任的健康险，属于长期健康保险。同时，对于费用补偿型的健康保险产品来讲，其责任遵循损失补偿原则，发生的医疗费用不能重复理赔，建议消费者购买此类产品时重点关注保险条款相关情况，不建议重复购买此类产品。

瑞再研究院相关负责人表示，短期健康保险已成为一些保险公司的新增长点，但就目前市场而言，产品同质性高、经营管理较为粗放、产品端能力体系建设相对滞后、渠道端依赖第三方互联网平台等问题亟须解决。短期健康保险由粗放模式向精细化细分市场发展是大势所趋。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)