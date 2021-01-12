人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

湖南农业大学开展智慧型研讨课 探索教育信息化

2021年01月12日11:05 | 来源：人民网-财经频道
小字号

　　为了进一步推动教育信息化建设进程、改革课堂教学，湖南农业大学（以下简称“湖南农大”）搭建了12间多场景智慧教室，安装了包括交互智能平板、录播在内的信息化设备，搭配希沃品课教学软件，创新应用研讨型课堂新方案。智慧型研讨课同时兼顾了小组独立研讨与师生互动的需求。

　　在湖南农大的智慧教室中，老师授课主要使用两块拼接的希沃交互智能平板，支持4K高清显示，同时还支持双屏同显或异显，学生分组则使用四块希沃交互智能平板，方便学生进行组内讨论时使用。但在湖南农大的老师看来，教育信息化的普及目前仅仅停留在硬件上是远远不够的，老师需要不断学习、接受一些新技术，增强信息化设备的应用意识，提升自身教学能力，以此激发学生的学习兴趣。

　　为此，2020年12月，湖南农大水利水工程专业的汤老师电以其中一门核心课程《水工钢筋混凝土结构》作为“试验田”，在智慧教室中开展了一堂智慧型研讨课。在授课过程中，张老师利用希沃品课软件的各项功能，如答题、广播、投屏等功能，进一步提高师生之间的互动性。此外，张老师通过精心设计的具备争议性的问题，在课堂发起小组研讨、碰撞探究等活动，引导学生利用小组屏及希沃品课的头脑风暴功能进行探究，增强学生之间的互动及团队协作意识。

　　水利水电工程专业的同学表示，“运用头脑风暴这个功能，我们可以把自己的看法通过手机传到小组屏上，在表达自己观点的同事，也能看到其他同学的观点，从而取长补短。”

　　除了课堂互动性以外，教学数据是湖南农大的老师关注的另一个重点。课后，希沃品课会将当堂课的考勤、互动等教学数据汇总为一份课堂报告，老师可以在平台上针对全班数据展开系统分析，根据整体情况持续改进教学方式，针对待提高的学生，可及时提供更有针对性的指导。

　　“高校一定要大胆使用技术。我们要通过密切地跟企业方进行合作，将技术的改进与优化，直接跟教学实践相结合，促进教学的升级优化，营造一种乐于教学、追求卓越教学的氛围。”张老师说。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved