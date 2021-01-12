为了进一步推动教育信息化建设进程、改革课堂教学，湖南农业大学（以下简称“湖南农大”）搭建了12间多场景智慧教室，安装了包括交互智能平板、录播在内的信息化设备，搭配希沃品课教学软件，创新应用研讨型课堂新方案。智慧型研讨课同时兼顾了小组独立研讨与师生互动的需求。

在湖南农大的智慧教室中，老师授课主要使用两块拼接的希沃交互智能平板，支持4K高清显示，同时还支持双屏同显或异显，学生分组则使用四块希沃交互智能平板，方便学生进行组内讨论时使用。但在湖南农大的老师看来，教育信息化的普及目前仅仅停留在硬件上是远远不够的，老师需要不断学习、接受一些新技术，增强信息化设备的应用意识，提升自身教学能力，以此激发学生的学习兴趣。

为此，2020年12月，湖南农大水利水工程专业的汤老师电以其中一门核心课程《水工钢筋混凝土结构》作为“试验田”，在智慧教室中开展了一堂智慧型研讨课。在授课过程中，张老师利用希沃品课软件的各项功能，如答题、广播、投屏等功能，进一步提高师生之间的互动性。此外，张老师通过精心设计的具备争议性的问题，在课堂发起小组研讨、碰撞探究等活动，引导学生利用小组屏及希沃品课的头脑风暴功能进行探究，增强学生之间的互动及团队协作意识。

水利水电工程专业的同学表示，“运用头脑风暴这个功能，我们可以把自己的看法通过手机传到小组屏上，在表达自己观点的同事，也能看到其他同学的观点，从而取长补短。”

除了课堂互动性以外，教学数据是湖南农大的老师关注的另一个重点。课后，希沃品课会将当堂课的考勤、互动等教学数据汇总为一份课堂报告，老师可以在平台上针对全班数据展开系统分析，根据整体情况持续改进教学方式，针对待提高的学生，可及时提供更有针对性的指导。

“高校一定要大胆使用技术。我们要通过密切地跟企业方进行合作，将技术的改进与优化，直接跟教学实践相结合，促进教学的升级优化，营造一种乐于教学、追求卓越教学的氛围。”张老师说。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)